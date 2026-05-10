Lista străzilor unde au fost executate lucrări de reparații în Ploiești. Cât este bugetul propus în 2026

Primăria Ploiești a anunțat lucrările de reparații străzi și covoare asfaltice care au fost executate până la această dată în mai multe zone ale orașului. Potrivit proiectului de buget, suma prevăzută în acest an pentru reparații străzi este de 16 milioane de lei, de aproape patru ori mai mare față de anul trecut.

Potrivit Primăriei Ploiești, până la această dată, pentru plombări și covoare asfaltice alocația bugetară a fost, în sumă de 3.485.189,25 lei, iar „firmele desemnate pentru execuția lucrărilor sunt S.C. Drum Concept S.R.L. și S.C. Alpenside S.R.L.”.

Municipalitatea a încheiat, în data de 20.02.2026, două contracte subsecvente de lucrări (lot partea vestică și lot partea estică), cu termen de execuție până la 31 decembrie 2026.

Reamintim faptul că, la începutul acestui an, Observatorul Prahovean a lansat campania „Raportează o groapă”. Prin intermediul unei hărți interactive, cititorii au avut posibilitatea de a raporta gropile în momentul treceau pe lângă acestea. Primele intervenții pentru astuparea gropilor au avut loc la finele lunii ianuarie 2026. (Detalii AICI)

Primăria Ploiești a anunțat, la solicitarea Observatorul Prahovean, lista străzilor unde au fost executate lucrări până la această dată.

Lucrări executate – zona vest

În partea de vest a orașului au fost realizate lucrări de reparații locale și covoare asfaltice pe străzi principale, în cartiere și în zone cu trafic intens.

Reparații locale (79,01 mp)

Intervențiile au fost executate pe:

Strada Anotimpului – intersecție Aleea Godeanu cu str Aleea Iezerului, strada Baraolt, strada Cosminele, strada Crișan intersecție cu strada Carol Davila până la intersecție cu Podul Înalt, strada Eroilor,

strada Enăchiță Văcărescu, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, strada Lacul Bâlea, strada Rudului, strada Aleea Strejnic.

Covoare asfaltice (358,44 mp)

strada Pompierilor,

Strada Erou Moldoveanu Marian

Lucrări executate în zona de est

– Reparații locale (430 mp)

Strada Bulevardul Republicii, strada Gheorghe Lazăr, strada Ghorghe Doja, strada Ion Ghica intersecție cu Pictor Theodor Aman, strada Izvoarele, intersecție strada Nicolae Bălcescu/strada Armoniei/ strada Poștei

Intersecție strada Pictor Iscovescu/ Tinerimii/ Gheorghe Sion, sens giratoriu Pod Sud (intrare Magazin LIDLSud), strada Găgeni intersecție cu Șoseaua Nordului, strada Șoseaua Nordului – la Complex Mare,

strada Buna Vestire – în dreptul spitalului, strada Hortensiei, strada Aleea Brebenei, strada Depoului – în fața Gării de Sud, strada Theodor Aman, strada Armași intersecție cu strada Buna Vestire,

strada Andrei Mureșanu – Biserica Sf. Andrei și stația TCE Cina, strada Cameliei – tronson între McDonalds și stația TCE Cina, strada Neagoe Basarab, strada Erou Călin Cătălin – zona Curtea de Apel Ploiești.

Covoare asfaltice (3.300 mp)

Lucrări de asfaltare au fost realizate pe:

Strada Văleni

Bulevardul București (parcarea Hipodrom – semafor UPG, banda 1)

Lucrări planificate conform programului de reparații în 2026

În partea vestică a orașului, lucrările au vizat atât artere circulate, cât și străzi secundare și intersecții.

Lucrări reparații locale – zona 1

Strada Eroilor, Șoseaua Vestului, strada Erou Moldoveanu Marian – intrare parcare taxiuri, strada Cosminele intersecție cu Șoseaua Vestului, strada Peneș Curcanu, strada Gheorghe Mateescu, strada Mașu Roșu, strada Carol Davila, strada Aleea Vărbilău, strada Industriei, Maramureș – parcare Colegiul Mihai Viteazul,

strada Sitarului cu Maramureș, strada Libertății, strada Cuza Vodă, strada Ovidiu, strada Podul Înalt bl 140 A, strada Eremia Grigorescu, strada Cosmonauților, strada Rudului, strada Sondelor, strada Tribunei, strada Curcubeului, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino – Tronson Pod Târgoviște până la Coca – Cola (ambele sensuri).

Strada Aleea Zarandului, strada Aleea Ciucului, strada Aleea Iezerului, strada Mărășești, strada Padina, strada Daciei, strada Barbu Ștefănescu Delavrancea, strada Ion Neculce, strada Oltului, strada Marin Mehedințeanu, strada Rahovei intersecție cu strada Bobâlna, strada Crișan, strada Enăchiță Văcărescu, strada Nicolae Titulescu, strada Sinăii, strada Bulevardul Petrolului intersecție cu strada Brădetului.

Covoare asfaltice

strada Vlad Țepeș de la intersecția cu strada Gheorghe Grigore Cantacuzino până la intersecția cu IL Caragiale, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino – tronson pasaj CFR până la intersecția cu Șoseaua Vestului (parțial ambele sensuri), strada Tache Ionescu.

Lucrări de reparații locale – zona 2

strada George Coșbuc, strada Romană, strada Buzăului, strada Udriște Năsturel, strada Grădinari, strada Dorobanți, strada Buna Vestire, strada Stadionului,

Cartier Bereasca: strada Pietrarilor, strada Aleea Romaniței, strada Andrei Mureșanu – tromnson de la strada Radu de la Afumați până la giratoriul Caraiman, strada Aleea Scorușului, strada Erou Necunoscut (spate Maga Image Bd Republicii) strada Buzăului, strada Crâșmărițelor, strada Covurlui, strada Comana, strada Fundeni, strada Harpei, strada Munteniei, strada Teiu, strada Zorelelor, strada Zefirului,

strada Mihai Bravu, ieșire din strada Nichita Stănescu spre strada Transilvaniei, strada Negru Vodă, strada Cezar Boliac, strada Dimitrie Bolintineanu, strada Dragoș Vodă, strada Spicului, strada Splaiului, strada Radu Stanian – lângă fosta Casă a Căsătoriilor, strada Aleea Levănțica intersecție cu strada Lăcrămioarei,

strada Apelor, Bulevardul București, strada Ghighiului intersecție cu Vintileanca, strada Izvoare intersecție cu strada Buna Vestire, strada Izvoare intersecție cu strada Aron Vodă, strada Nicolae Iorga – intrare colegiu, strada Rapsodiei, strada Târnavei, strada Bărcănești,

strada C.D. Gherea intersecție cu strada Nicolae Bălcescu, strada Găgeni, Bulevardul Republicii tronson de la intersecția cu strada Tache Ionescu până la intersecția cu strada Vasile Milea, strada Alexandru Vlahuță – tronson de la intersecția cu strada Stadionului până la intersecția cu strada Mihai Bravu.

Covoare asfaltice

Strada Găgeni – de la intersecția cu Văleni până la strada Alexandru Depărățeanu, strada Găgeni – de la intersecția cu strada Buții până la intrare garaj TCE – sens spre Spitalul Județean de Urtgență Ploiești,

strada Găgeni – de la intrare garaj TCE până la intersecția Arhitect Toma Socolescu – sens Spitalul Județean de Urgență Ploiești, strada Găgeni – de la intersecția cu Șoseaua Nordului până la Spital Județean de Urgență Ploiești (parțial),

Bulevardul Republicii – de la intersecția cu strada CD Gherea până la giratoriul de la Catedrală SF Ion Botezătorul (Parțial),

Bulevardul Republicii – de la giratoriu Catedrală Sf Ioan Botezătorul până la intersecția cu strada Tache Ionescu – (parțial), strada Armoniei (parțial), strada Artei (parțial).

Reparații și refacere a trotuarelor

strada Romană – în dreptul trecerii de pietoni zona Școala primară IL Caragiale

strada Mihai Bravu, nr. 167, bl 22 B – trotuar

strada Vornicul Boldur; nr. 3 – drumul pietonal din fața Școlii Rareș Vădă – pavele

strada Aleea Platoșei – în parcare – pavele.

Reamintim faptul că, la solicitarea Observatorul Prahovean, Primăria Ploiești a transmis, săptămâna trecută, lista străzilor unde vor fi executate lucrări de reparații și covoare asfaltice până la finele acestui an.

