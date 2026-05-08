- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Lista străzilor din Ploiești unde Primăria anunță reparații la străzi și trotuare

Marius Nica
Autor: Marius Nica
reparatii strazi ploiesti

Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Ploiești informații privind stadiul campaniei de asfaltare și plombare a gropilor din municipiu, precum și lista zonelor unde au fost efectuate lucrări și unde urmează să se intervină în perioada următoare.

- Publicitate -

Din articol

În răspunsul transmis redacției, municipalitatea a comunicat străzile incluse în programul de reparații locale, covor asfaltic și reparații la trotuare.

Reparații în partea vestică a orașului

Reparații locale

  • strada Eroilor
  • Șoseaua Vestului
  • strada Erou Moldoveanu Marian – intrare parcare taxiuri
  • strada Cosminele, intersecție cu Șoseaua Vestului
  • strada Peneș Curcanul
  • strada Gheorghe Mateescu
  • strada Malu Roșu
  • strada Carol Davila
  • strada Aleea Vârbilău
  • strada Industriei
  • strada Mărășești
  • strada Daciei
  • strada Barbu Ștefănescu Delavrancea
  • strada Ion Neculce
  • strada Oltului
  • strada Marin Mehedințeanu
  • strada Rahovei, intersecție cu strada Bobâlna
  • strada Crișan
  • strada Enăchiță Văcărescu
  • strada Nicolae Titulescu
  • strada Sinaia
  • Bulevardul Petrolului, intersecție cu strada Brădetului
  • strada Curcubeului
  • strada Gheorghe Grigore Cantacuzino – tronson Pod Târgoviște până la Coca-Cola, ambele sensuri
  • strada Târgoviștei
  • strada Târgoviște
  • strada Cuza Vodă
  • strada Ovidiu
  • strada Podul Înalt, bloc 140A
  • strada Eremia Grigorescu
  • strada Rudului
  • strada Șondelor
  • strada Alunului
  • strada Aleea Zarandului
  • strada Aleea Ciucului
  • strada Aleea Iezerului
  • strada Pădina

Reparații covor asfaltic

  • strada Vlad Țepeș – de la intersecția cu Gheorghe Grigore Cantacuzino până la intersecția cu I.L. Caragiale
  • strada Gheorghe Grigore Cantacuzino – tronson Pasaj CFR până la intersecția cu Șoseaua Vestului, parțial, ambele sensuri
  • strada Tache Ionescu

Reparații în partea estică  a orașului

Reparații locale

  • strada George Coșbuc
  • strada Romană
  • strada Buzăului
  • strada Udriște Năsturel
  • strada Grădinari
  • strada Dorobanți
  • strada Buna Vestire
  • strada Stadionului
  • Cartier Bereasca
  • strada Pietrarilor
  • strada Aleea Romaniței
  • strada Andrei Mureșanu – tronson de la strada Radu de la Afumați până la giratoriul Caraiman
  • strada Aleea Scorușului
  • strada Erou Necunoscut – spate Mega Image Bd. Republicii
  • strada Buzăului
  • strada Crâsmărițelor
  • strada Covurlui
  • strada Comana
  • strada Fundenii
  • strada Harpei
  • strada Muntaniei
  • strada Teiu
  • strada Zorelelor
  • strada Zefirului
  • strada Mihai Bravu
  • ieșire din strada Nichita Stănescu spre strada Transilvaniei
  • strada Negru Vodă
  • strada Cezar Bolliac
  • strada Dimitrie Bolintineanu
  • strada Dragoș Vodă
  • strada Spicului
  • strada Spătarului
  • strada Radu Stanian – lângă fosta Casă a Căsătoriilor
  • strada Aleea Levănțica, intersecție cu strada Aleea Lăcrămioarei
  • strada Apelor
  • Bulevardul București
  • strada Ghighiului, intersecție cu strada Vintileanca
  • strada Izvoare, intersecție cu strada Buna Vestire
  • strada Izvoare, intersecție cu strada Aron Vodă
  • strada Nicolae Iorga – intrare colegiu
  • strada Rapsodiei
  • strada Târnavei
  • strada Bărcănești
  • strada C.D. Gherea, intersecție cu strada Nicolae Bălcescu
  • strada Găgeni
  • Bulevardul Republicii – tronson de la intersecția cu strada Tache Ionescu până la intersecția cu strada Vasile Milea
  • strada Alexandru Vlahuță – tronson de la intersecția cu strada Stadionului până la intersecția cu strada Mihai Bravu

Reparații covor asfaltic

  • strada Găgeni – de la intersecția cu Văleni până la strada Alexandru Depărățeanu
  • strada Găgeni – de la intersecția cu strada Tabla Buții până la intrarea Garaj TCE, sens spre Spitalul Județean de Urgență Ploiești
  • strada Găgeni – de la intrarea Garaj TCE până la intersecția cu strada Arhitect Toma Socolescu, sens spre Spitalul Județean de Urgență Ploiești
  • strada Găgeni – de la intersecția cu Șoseaua Nordului până la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, parțial
  • Bulevardul Republicii – de la intersecția cu strada C.D. Gherea până la giratoriul de la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, parțial
  • Bulevardul Republicii – de la giratoriul de la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul până la intersecția cu strada Tache Ionescu, parțial
  • strada Armoniei, parțial
  • strada Artei, parțial

Reparații trotuare

  • strada Romană – trotuar, în dreptul trecerii de pietoni, zona Școala Primară I.L. Caragiale
  • strada Mihai Bravu nr. 167, bloc 22 B – trotuar
  • strada Vornicul Boldur nr. 3 – drumul pietonal din fața Școlii Gimnaziale Rareș Vodă, pavele
  • strada Aleea Platoșei – în parcare, pavele

 

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Zeci de mii de euro pierduți anual pentru că Bazinul Vega stă închis de cinci ani

Oana Stoica Oana Stoica -
Ploieștiul, orașul care a dat României campioni mondiali și...

DoelPan, una dintre cele mai vechi cofetării din Ploiești, își spune povestea. ”Nu am renunțat la unt sau frișca naturală”

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean continuă campania „Poveștile dulci ale Prahovei” cu...

THE PELICANS, formația care rescrie cerul în trei, vine pe 30 mai la „Avioane și Motoare” de la Strejnicu

Corina Matei Corina Matei -
Pe 30 mai 2026, pe Aerodromul de la Strejnicu,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -