Lista străzilor din Ploiești unde Primăria anunță reparații la străzi și trotuare

Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Ploiești informații privind stadiul campaniei de asfaltare și plombare a gropilor din municipiu, precum și lista zonelor unde au fost efectuate lucrări și unde urmează să se intervină în perioada următoare.
- Publicitate -
Din articol
În răspunsul transmis redacției, municipalitatea a comunicat străzile incluse în programul de reparații locale, covor asfaltic și reparații la trotuare.
Reparații în partea vestică a orașului
Reparații locale
- strada Eroilor
- Șoseaua Vestului
- strada Erou Moldoveanu Marian – intrare parcare taxiuri
- strada Cosminele, intersecție cu Șoseaua Vestului
- strada Peneș Curcanul
- strada Gheorghe Mateescu
- strada Malu Roșu
- strada Carol Davila
- strada Aleea Vârbilău
- strada Industriei
- strada Mărășești
- strada Daciei
- strada Barbu Ștefănescu Delavrancea
- strada Ion Neculce
- strada Oltului
- strada Marin Mehedințeanu
- strada Rahovei, intersecție cu strada Bobâlna
- strada Crișan
- strada Enăchiță Văcărescu
- strada Nicolae Titulescu
- strada Sinaia
- Bulevardul Petrolului, intersecție cu strada Brădetului
- strada Curcubeului
- strada Gheorghe Grigore Cantacuzino – tronson Pod Târgoviște până la Coca-Cola, ambele sensuri
- strada Târgoviștei
- strada Târgoviște
- strada Cuza Vodă
- strada Ovidiu
- strada Podul Înalt, bloc 140A
- strada Eremia Grigorescu
- strada Rudului
- strada Șondelor
- strada Alunului
- strada Aleea Zarandului
- strada Aleea Ciucului
- strada Aleea Iezerului
- strada Pădina
Reparații covor asfaltic
- strada Vlad Țepeș – de la intersecția cu Gheorghe Grigore Cantacuzino până la intersecția cu I.L. Caragiale
- strada Gheorghe Grigore Cantacuzino – tronson Pasaj CFR până la intersecția cu Șoseaua Vestului, parțial, ambele sensuri
- strada Tache Ionescu
Reparații în partea estică a orașului
Reparații locale
- strada George Coșbuc
- strada Romană
- strada Buzăului
- strada Udriște Năsturel
- strada Grădinari
- strada Dorobanți
- strada Buna Vestire
- strada Stadionului
- Cartier Bereasca
- strada Pietrarilor
- strada Aleea Romaniței
- strada Andrei Mureșanu – tronson de la strada Radu de la Afumați până la giratoriul Caraiman
- strada Aleea Scorușului
- strada Erou Necunoscut – spate Mega Image Bd. Republicii
- strada Buzăului
- strada Crâsmărițelor
- strada Covurlui
- strada Comana
- strada Fundenii
- strada Harpei
- strada Muntaniei
- strada Teiu
- strada Zorelelor
- strada Zefirului
- strada Mihai Bravu
- ieșire din strada Nichita Stănescu spre strada Transilvaniei
- strada Negru Vodă
- strada Cezar Bolliac
- strada Dimitrie Bolintineanu
- strada Dragoș Vodă
- strada Spicului
- strada Spătarului
- strada Radu Stanian – lângă fosta Casă a Căsătoriilor
- strada Aleea Levănțica, intersecție cu strada Aleea Lăcrămioarei
- strada Apelor
- Bulevardul București
- strada Ghighiului, intersecție cu strada Vintileanca
- strada Izvoare, intersecție cu strada Buna Vestire
- strada Izvoare, intersecție cu strada Aron Vodă
- strada Nicolae Iorga – intrare colegiu
- strada Rapsodiei
- strada Târnavei
- strada Bărcănești
- strada C.D. Gherea, intersecție cu strada Nicolae Bălcescu
- strada Găgeni
- Bulevardul Republicii – tronson de la intersecția cu strada Tache Ionescu până la intersecția cu strada Vasile Milea
- strada Alexandru Vlahuță – tronson de la intersecția cu strada Stadionului până la intersecția cu strada Mihai Bravu
Reparații covor asfaltic
- strada Găgeni – de la intersecția cu Văleni până la strada Alexandru Depărățeanu
- strada Găgeni – de la intersecția cu strada Tabla Buții până la intrarea Garaj TCE, sens spre Spitalul Județean de Urgență Ploiești
- strada Găgeni – de la intrarea Garaj TCE până la intersecția cu strada Arhitect Toma Socolescu, sens spre Spitalul Județean de Urgență Ploiești
- strada Găgeni – de la intersecția cu Șoseaua Nordului până la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, parțial
- Bulevardul Republicii – de la intersecția cu strada C.D. Gherea până la giratoriul de la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, parțial
- Bulevardul Republicii – de la giratoriul de la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul până la intersecția cu strada Tache Ionescu, parțial
- strada Armoniei, parțial
- strada Artei, parțial
Reparații trotuare
- strada Romană – trotuar, în dreptul trecerii de pietoni, zona Școala Primară I.L. Caragiale
- strada Mihai Bravu nr. 167, bloc 22 B – trotuar
- strada Vornicul Boldur nr. 3 – drumul pietonal din fața Școlii Gimnaziale Rareș Vodă, pavele
- strada Aleea Platoșei – în parcare, pavele