Lista străzilor din Ploiești unde Primăria anunță reparații la străzi și trotuare

Observatorul Prahovean a solicitat Primăriei Ploiești informații privind stadiul campaniei de asfaltare și plombare a gropilor din municipiu, precum și lista zonelor unde au fost efectuate lucrări și unde urmează să se intervină în perioada următoare.

În răspunsul transmis redacției, municipalitatea a comunicat străzile incluse în programul de reparații locale, covor asfaltic și reparații la trotuare.

Reparații în partea vestică a orașului

Reparații locale

strada Eroilor

Șoseaua Vestului

strada Erou Moldoveanu Marian – intrare parcare taxiuri

strada Cosminele, intersecție cu Șoseaua Vestului

strada Peneș Curcanul

strada Gheorghe Mateescu

strada Malu Roșu

strada Carol Davila

strada Aleea Vârbilău

strada Industriei

strada Mărășești

strada Daciei

strada Barbu Ștefănescu Delavrancea

strada Ion Neculce

strada Oltului

strada Marin Mehedințeanu

strada Rahovei, intersecție cu strada Bobâlna

strada Crișan

strada Enăchiță Văcărescu

strada Nicolae Titulescu

strada Sinaia

Bulevardul Petrolului, intersecție cu strada Brădetului

strada Curcubeului

strada Gheorghe Grigore Cantacuzino – tronson Pod Târgoviște până la Coca-Cola, ambele sensuri

strada Târgoviștei

strada Târgoviște

strada Cuza Vodă

strada Ovidiu

strada Podul Înalt, bloc 140A

strada Eremia Grigorescu

strada Rudului

strada Șondelor

strada Alunului

strada Aleea Zarandului

strada Aleea Ciucului

strada Aleea Iezerului

strada Pădina

Reparații covor asfaltic

strada Vlad Țepeș – de la intersecția cu Gheorghe Grigore Cantacuzino până la intersecția cu I.L. Caragiale

strada Gheorghe Grigore Cantacuzino – tronson Pasaj CFR până la intersecția cu Șoseaua Vestului, parțial, ambele sensuri

strada Tache Ionescu

Reparații în partea estică a orașului

Reparații locale

strada George Coșbuc

strada Romană

strada Buzăului

strada Udriște Năsturel

strada Grădinari

strada Dorobanți

strada Buna Vestire

strada Stadionului

Cartier Bereasca

strada Pietrarilor

strada Aleea Romaniței

strada Andrei Mureșanu – tronson de la strada Radu de la Afumați până la giratoriul Caraiman

strada Aleea Scorușului

strada Erou Necunoscut – spate Mega Image Bd. Republicii

strada Buzăului

strada Crâsmărițelor

strada Covurlui

strada Comana

strada Fundenii

strada Harpei

strada Muntaniei

strada Teiu

strada Zorelelor

strada Zefirului

strada Mihai Bravu

ieșire din strada Nichita Stănescu spre strada Transilvaniei

strada Negru Vodă

strada Cezar Bolliac

strada Dimitrie Bolintineanu

strada Dragoș Vodă

strada Spicului

strada Spătarului

strada Radu Stanian – lângă fosta Casă a Căsătoriilor

strada Aleea Levănțica, intersecție cu strada Aleea Lăcrămioarei

strada Apelor

Bulevardul București

strada Ghighiului, intersecție cu strada Vintileanca

strada Izvoare, intersecție cu strada Buna Vestire

strada Izvoare, intersecție cu strada Aron Vodă

strada Nicolae Iorga – intrare colegiu

strada Rapsodiei

strada Târnavei

strada Bărcănești

strada C.D. Gherea, intersecție cu strada Nicolae Bălcescu

strada Găgeni

Bulevardul Republicii – tronson de la intersecția cu strada Tache Ionescu până la intersecția cu strada Vasile Milea

strada Alexandru Vlahuță – tronson de la intersecția cu strada Stadionului până la intersecția cu strada Mihai Bravu

Reparații covor asfaltic

strada Găgeni – de la intersecția cu Văleni până la strada Alexandru Depărățeanu

strada Găgeni – de la intersecția cu strada Tabla Buții până la intrarea Garaj TCE, sens spre Spitalul Județean de Urgență Ploiești

strada Găgeni – de la intrarea Garaj TCE până la intersecția cu strada Arhitect Toma Socolescu, sens spre Spitalul Județean de Urgență Ploiești

strada Găgeni – de la intersecția cu Șoseaua Nordului până la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, parțial

Bulevardul Republicii – de la intersecția cu strada C.D. Gherea până la giratoriul de la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, parțial

Bulevardul Republicii – de la giratoriul de la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul până la intersecția cu strada Tache Ionescu, parțial

strada Armoniei, parțial

strada Artei, parțial

Reparații trotuare