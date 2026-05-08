Cele mai mari amenzi date de polițiștii locali în Ploiești. Motivul pentru care proprietarul unei mașini a fost amendat cu peste 4.000 de lei

Poliția Locală Ploiești a comunicat la solicitarea Observatorul Prahovean care sunt cele mai mari amenzi aplicate în ultimele 12 luni, pe fiecare domeniu de activitate. Cea mai mare contravenție a depășit 15.000 de lei.

Proprietarul unei mașini amendat cu peste 4.000 de lei

Unul dintre cazurile care atrag atenția prin mecanismul său juridic a fost înregistrat în data de 19 februarie 2026. Polițiștii locali au sancționat proprietarul unui autoturism staționat ilegal pe Bulevardul Republicii cu 4.252,50 lei, pentru că a refuzat să comunice datele de identificare ale celui care se afla efectiv la volan.

Este o practică legală, prevăzută de normele privind circulația pe drumurile publice: proprietarul unui vehicul are obligația să declare cine conducea mașina la momentul unei abateri.

Moloz aruncat pe strada Gârlei: 15.000 de lei

Cea mai mare amendă din intervalul analizat a fost aplicată pe 9 mai 2025, în domeniul protecției mediului. O persoană fizică a descărcat deșeuri din construcții (moloz) dintr-o autoutilitară, pe domeniul public de pe strada Gârlei. Sancțiunea în acest caz a fost de 15.000 de lei.

Fără autorizație de funcționare: 4.000 de lei și activitate suspendată

Pe 18 iulie 2025, un agent economic a fost sancționat cu 4.000 de lei pentru că funcționa fără autorizație eliberată de municipalitate. Pe lângă amendă, polițiștii locali au dispus și suspendarea activității până la intrarea în legalitate.

Pieton amendat pentru traversare neregulamentară: 405 lei

La 3 octombrie 2025, un pieton a fost sancționat cu 405 lei după ce a traversat strada Gheorghe Doja prin loc nepermis.

