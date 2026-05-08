Un bărbat din Ploiești a dispărut. L-ați văzut?

Polițiștii prahoveni caută un bărbat de 57 de ani, pe numele Drăghici Florin, dispărut voluntar de la domiciliul din municipiu încă din data de 5 mai 2026. Mama sa a sesizat Secția nr. 4 de poliție Ploiești joi, 8 mai, după ce fiul său nu s-a mai întors acasă.

Bărbatul are aproximativ 180 de centimetri înălțime, ochi albaștri și păr blond, scurt. La momentul plecării purta o geacă neagră și pantaloni albaștri.

Dacă l-ați văzut sau dețineți informații despre locul unde s-ar putea afla, sunați la 112 sau prezentați-vă la cea mai apropiată unitate de poliție.