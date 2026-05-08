Analiză a companiilor de stat din Prahova: pierderi și salarii de peste 66.000 de lei

O radiografie a companiilor de stat din Prahova arată diferențe majore între societățile profitabile și cele care continuă să înregistreze pierderi. În baza datelor publicate pe platforma companiidestat.ro am identificat la nivelul județului companii care dețin monopol, cu profituri de milioane de lei și societăți locale care acumulează pierderi foarte mari.

În Ploiești și Prahova apar companii publice sau cu capital majoritar de stat/local precum Conpet, Hidro Prahova, Ploiești Industrial Parc, Termo Ploiești, Transport Călători Express, Hale și Piețe, Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești, RASP Ploiești și mai multe parcuri industriale ori societăți de servicii publice locale.

Conpet, monopol și indemnizații de 15.000 de euro

Cea mai importantă companie de stat este Conpet, o societate strategică din domeniul transportului de țiței și produse petroliere, care deține și monopolul pe această piață.

Potrivit datelor disponibile, Conpet apare cu 1.387 de salariați și un profit net de aproximativ 49,3 milioane de lei. Compania raportează și un cost anual al conducerii (11 persoane) de aproximativ 8,93 milioane de lei. Cel mai mare salariu/indemnizație lunară identificată este de 66.636 de lei.

Hidro Prahova, profit din tarifele mari plătite de populație

O altă companie importantă este Hidro Prahova, operatorul regional de apă și canalizare deținut de Consiliul Județean Prahova. Aceasta a avut în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 130 de milioane de lei, un profit net de aproximativ 8,94 milioane de lei și 694 de angajați. Hidro Prahova se numără printre furnizorii de apă și canalizare cu cele mai scumpe servicii din țară, de peste 20 de lei/mc.

Ploiești Industrial Parc, societatea CJ Prahova care administrează infrastructura celui mai important parc industrial de ”stat” din județ, a avut o cifră de afaceri de aproximativ 9,73 milioane de lei și un profit net de 2,48 milioane de lei, cu 38 de angajați. În esență, administrația parcului facturează firmele care au închiriat terenurile pe care și-au construit hale de producție, multe dintre ele având o activitate de peste 10 ani în locația respectivă.

TCE Ploiești și RASP Ploiești, gauri negre

La polul opus se află Transport Călători Express Ploiești, compania de transport public a municipiului. Datele financiare publice indică pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 101,25 milioane de lei și o pierdere netă de aproximativ 10,42 milioane de lei.

Totuși, trebuie menționat faptul că activitatea companiei depinde de tarife, subvenții, costuri cu personalul, prețuri la energie și combustibil. Chiar și după modernizarea parțială a flotei, calitatea serviciului lasă mult de dorit în raport cu banii publici cheltuiți.

O altă gaură neagră la buget este Regia Autonomă de Servicii Publice (RASP) Ploiești. Compania Consiliului Local Ploiești a raportat la o cifră de afaceri de 18 milioane de lei pierderi record de 22,1 mil lei, având 100 de angajați.

Hale și Piețe, pierderi de aproape 800.000 de lei

Încă o societate locală aflată pe pierdere este Hale și Piețe Ploiești. Pentru 2024, datele financiare disponibile indică o cifră de afaceri de aproximativ 16,72 milioane de lei, o pierdere de 797.514 lei și 125 de angajați.

Compania administrează piețele municipiului, majoritatea aflate într-o stare avansată de degradare. Chiar și cea mai mare piață din Ploiești, Halele Centrale, are nevoie urgentă de reparații, iar platoul arată jalnic.

Termo Ploiești și SGU, profit simbolic

Termo Ploiești apare cu un profit net de aproximativ 599.000 de lei în 2024, la o cifră de afaceri de peste 367 de milioane de lei.

Să nu uităm că cele mai mari venituri sunt asigurate de la bugetul local, sub forma subvenției la gigacalorie, chiar dacă începând de anul trecut tariful plătit de populație s-a dublat.

SGU Ploiești a raportat o cifră de afaceri de 42,5 milioane de lei, realizată cu 503 angajați. Compania care administrează spațiile verzi, parcările cu plată și cimitirile din Ploiești a înregistrat un profit de 1,5 milioane de lei, având însă și datorii de 8,1 milioane de lei.

La nivel județean, datele include și alte companii. De exemplu, Plopeni Industrial Parc apare cu profit net de aproximativ 318.924 lei și 17 salariați în 2024, iar Prahova Industrial Parc figurează cu profit de aproximativ 138.763 lei și 15 angajați.

În schimb, Brazi Industrial Parc apare pe pierdere, cu un rezultat negativ de aproximativ 1,89 milioane de lei și 9 salariați. De asemenea, Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova figurează cu o pierdere de aproximativ 864.467 lei și 14 salariați.