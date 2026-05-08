La 7 ani de când două trenuri s-au lovit frontal la Ploiești, epava vagonului avariat zace printre bălării la Gara de Sud

Anul acesta se împlinesc șapte ani de la unul dintre cele mai mediatizate accidente feroviare din județul Prahova. Pe 18 decembrie 2019, două trenuri s-au ciocnit frontal în zona gării Ploiești Triaj: un tren de persoane care circula pe ruta Ploiești Sud – București și un tren de marfă care, potrivit concluziilor anchetei, ar fi depășit semnalul de oprire. Impactul a trimis zece oameni la spital, doi mecanici și opt pasageri, unul dintre aceștia fiind la transportat la spital la momentul respectiv cu un elicopterul SMURD.

Trenul de persoane circula cu aproximativ 20 km/h în momentul impactului, cu procedurile de oprire deja inițiate în stație. La bord se aflau în jur de cincizeci de călători, iar garnitura era formată din de patru vagoane etajate. Bilanțul final a fost, în mod miraculos, unul fără persoane decedate.

Traficul feroviar a fost întrerupt pe distanța Ploiești Sud – Ploiești Triaj, cu redirecționări și întârzieri de peste cincizeci de minute. La fața locului au intervenit echipaje de descarcerare, autospeciale de stingere, patru ambulanțe SMURD, o ambulanță de terapie intensivă și echipa CBRN a Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență.

Epava vagonului avariat, abandonată printre bălării la Gara de Sud din Ploiești

Dacă în ziua accidentului toată lumea vorbea despre ce s-a întâmplat pe liniile din Ploiești Triaj, azi aproape nimeni nu mai vorbește despre ce a rămas în urma lui. Unul dintre vagoanele avariate a ajuns, în cele din urmă, pe ultima linie a Gării Ploiești Sud, unde se află și în prezent.

Vagonul nu a fost reparat, nu a fost casat, nu a fost ridicat. Stă acolo, îngropat în vegetație, cu tabla deformată, fără o parte din acoperiș și plin de graffiti.

Buruienile au crescut nestingherite în jurul lui și, pe alocuri, chiar prin el. Este o imagine concretă a indiferenței sistemului față de infrastructura feroviară și față de urmele lăsate de accidentele pe care le generează.

Un sistem care uită repede

După accident, CFR Călători a transmis un comunicat oficial în care își cerea scuze pasagerilor și asigura publicul că „toate măsurile întreprinse de angajații feroviari au ca principal scop asigurarea circulației în condiții de siguranță”.

Șapte ani mai târziu, vagonul avariat din Gara de Sud este răspunsul cel mai onest la acele declarații.

Nu este vorba doar despre un vagon. Este vorba despre felul în care infrastructura feroviară românească tratează incidentele după ce ies din zona mediatică: le lasă să ruginească în liniște, la vedere, fără să deranjeze pe nimeni.

Cine e responsabil?

Întrebarea care se pune firesc este: cui aparține vagonul și cine are obligația să îl ridice sau să îl caseze? CFR Călători administrează parcul de material rulant, iar normele în vigoare prevăd proceduri clare de scoatere din uz a vehiculelor feroviare avariate.

Că aceste proceduri nu au fost aplicate într-un interval de șapte ani ridică semne serioase de întrebare despre modul în care este gestionat patrimoniul feroviar.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere din partea CFR Călători și CFR Infrastructură cu privire la situația vagonului și la termenul estimat pentru eliminarea acestuia. Răspunsul, dacă va veni, va fi publicat.

Până atunci, vagonul continuă să stea acolo. Printre bălării.