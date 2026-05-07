Seminar despre noutățile legislative privind protecția mediului, organizat de CCI Prahova

Camera de Comerț și Industrie Prahova a organizat joi, 7 mai 2026, la sediul său, seminarul informativ „Noutăți legislative privind protecția mediului”.

- Publicitate -

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Direcția Județeană de Mediu Prahova și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova.

Seminarul a debutat cu mesajul președintelui CCI Prahova, Aurelian Gogulescu, care a apreciat interesul reprezentanților firmelor prahovene pentru întâlnirile cu instituțiile deconcentrate și pentru dezbaterea noutăților legislative.

- Publicitate -

Potrivit CCI Prahova, seminarul pe teme de mediu vine după alte două întâlniri organizate de la începutul anului, dedicate legislației muncii și asigurărilor de sănătate.

Prezentările au fost susținute de reprezentanții conducerii celor două instituții de mediu partenere și au vizat teme adaptate specificului economiei județului Prahova, cu activitate preponderent industrială.

Au fost abordate noutăți legislative privind gestionarea deșeurilor, emisiile industriale și evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.