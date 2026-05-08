Breaza interzice jocurile de noroc: „Sănătatea și siguranța cetățenilor nu pot fi negociate”

Consiliul Local Breaza a aprobat, joi, 7 mai, cu unanimitate de voturi, interzicerea activităților de jocuri de noroc pe raza orașului, cu excepția celor desfășurate de Loteria Română. Potrivit primarului orașului, Bogdan Novac (PNL), cele șapte săli de jocuri care funcționează în prezent își vor înceta activitatea după expirarea autorizațiilor emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Primarul orașului Breaza, Bogdan Novac, a precizat că măsura a fost adoptată în baza prevederilor Ordonanței 7/2026, care oferă autorităților locale posibilitatea de a decide dacă permit sau nu desfășurarea activităților de jocuri de noroc în localitate.

„Ordonanța 7/2026 lasă la aprecierea autorităților locale desfășurarea activității jocurilor de noroc, cu excepția Loteriei Române. Consiliul Local Breaza a luat hotărârea privind interzicerea jocurilor de noroc cu unanimitate de voturi a consilierilor prezenți”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Bogdan Novac, primarul orașului Breaza.

Potrivit acestuia, închiderea sălilor de jocuri nu va avea loc imediat, ci la expirarea autorizațiilor emise de ONJN aflate în vigoare, care au o valabilitate de maximum un an de la data emiterii.

Primarul Bogdan Novac a explicat că decizia a fost luată pentru protejarea comunității și reducerea efectelor negative generate de dependența de jocurile de noroc.

„Decizia are la bază mai multe argumente: protejarea cetățenilor, eliminarea riscului de a se expune la situații financiare dezastruoase și menținerea unui echilibru în localitate. Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care s-a decis interzicerea sălilor de jocuri de noroc în localitate”, a explicat Bogdan Novac.

Primarul Bogdan Novac: „Sănătatea și siguranța cetățenilor nu pot fi negociate”

Primarul Bogdan Novac a atras atenția și asupra impactului social al fenomenului, susținând că dependența de jocurile de noroc afectează nu doar persoanele implicate direct, ci și familiile acestora și întreaga comunitate.

„Dependența de jocurile de noroc are efecte dezastruoase, uneori iremediabile, asupra vieții multor oameni, afectând nu doar situația financiară, ci și sănătatea psihică și echilibrul fiecărei familii, iar efectele se răsfrâng asupra întregii comunități”, a afirmat edilul.

Acesta a subliniat că protejarea tinerilor și a persoanelor vulnerabile reprezintă o prioritate pentru administrația locală.

„Sănătatea și siguranța cetățenilor, precum și protejarea tinerilor, a persoanelor vulnerabile și a fiecărui cetățean în parte sunt aspecte care nu pot fi negociate și care trebuie tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate”, a transmis Bogdan Novac, primarul orașului Breaza.