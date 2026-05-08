Revin ploile în Prahova. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, 8 mai, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor rămâne, în general, apropiate de cele normale, însă revin ploile, în special în zona de munte.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, mercurul în termometre va urca vineri, 8 mai, până la 26 de grade Celsius. În weekend, temperaturile se vor menține la 17… 21 de grade Celsius, însă se anunță un val de ploi în următoarele patru zile. Ulterior, de săptămână viitoare, treptat, vremea se încălzește, iar temperaturile vor reveni la valori de peste 21 de grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, începând de vineri, 8 mai, revin ploile, iar temperaturile maxime nu vor depăși, în weekend, 8.. 11 grade Celsius. Săptămâna viitoare, episodul de ploi va continua, iar joi, 14 mai, nu este exclus ca precipitațiile să se transforme în lapoviță și chiar ninsoare.

Cum va fi vremea în săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Temperaturile medii, spun meteorologii, vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

„Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Orientali, dar și deficitare, local, în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale”, a anunțat ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Temperatura medie a aerului, potrivit ANM, va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric, potrivit ANM, estimat pentru acest interval va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, potrivit ANM.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în zona montană, iar în rest vor fi apropiate de cele normale