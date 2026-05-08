Guvernul interimar Bolojan, prima ședință după moțiunea de cenzură. Ce mai poate face Executivul

Guvernul interimar, condus de Ilie Bolojan se reunește vineri, 8 mai, de la ora 12:00, în prima ședință extraordinară după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a dus la căderea Cabinetului. Este a treia reuniune a Executivului din această săptămână, dar prima ca guvern „interimar”. Celelalte două au fost convocate de urgență înainte de votul moțiunii, pentru aprobarea unor ordonanțe legate de PNRR și de programul european de înarmare SAFE.

Executivul funcționează acum într-un regim de interimat, cu atribuții limitate și fără posibilitatea de a adopta măsuri majore sau reforme noi.

Ce spune legea

Constituția prevede că un Guvern al cărui mandat a încetat îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. Prevederile sunt completate de Codul Administrativ, care interzice Executivului să promoveze politici publice noi, să emită ordonanțe de urgență sau să inițieze proiecte de lege.

Ce nu mai poate face Cabinetul Bolojan

Printre atribuțiile suspendate se numără: emiterea de ordonanțe de urgență, inițierea de proiecte de lege, lansarea unor reforme sau politici noi și asumarea unor decizii politice majore. Asta înseamnă că proiecte importante anunțate anterior — precum legea salarizării — nu mai pot fi promovate în această perioadă.

Cât durează interimatul

Potrivit Constituției, un premier interimar poate conduce Guvernul pentru cel mult 45 de zile. În acest interval, președintele trebuie să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier, iar Parlamentul să voteze învestirea unui nou Cabinet. Surse politice citate de presă avertizează că negocierile pentru formarea unui nou guvern ar putea fi îndelungate.