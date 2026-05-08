Fotbalistul, dat afară de Petrolul după 37 de minute, marchează pe bandă rulantă la noua sa echipă

Elvețianul Oscar Correia Ferreira și-a relansat cariera după scurta perioadă petrecută la Petrolul. Mijlocașul de 28 de ani a jucat 37 de minute pentru ploieșteni în acest sezon, 26 de minute cu Dinamo și 11 minute cu Unirea Slobozia, înainte de a fi pus pe liber.

Correia a fost una dintre victimele schimbării de antrenor. A venit în mandatul lui Liviu Ciobotariu, dar nu a fost deloc pe placul lui Eugen Neagoe, care nu l-a vrut sub nicio formă, renunțând la el încă din start.

Elvețianul a dat șase goluri pentru Etoille Carouge

După doar trei luni la Petrolul, cu prezențe meteorice, Oscar Correia s-a întors în țara natală, unde și-a regăsit pofta de fotbal. El s-a întors la Etoille Carouge și în 14 meciuri a dat șase goluri. Plus o pasă de gol pentru echipa care ocupă locul 7 în liga secundă din Țara Cantoanelor. Toate reușitele lui au venit în ultimele șase săptămâni, după ce a depășit o perioadă de reacomodare.

Oscar Correia avea referințe bune înainte de a ajunge la Petrolul. La Etoille Carouge înscrisese 33 de goluri în ultimele trei sezoane și era om de bază. După ce, în urmă cu 10 ani, a avut o experiență la echipa U20 a celebrei grupări braziliene Fluminense, Correia s-a întors în Europa în 2016, în Portugalia, la Alvarenga, iar mai apoi a jucat doar în Țara Cantoanelor, pentru Lancy FC, Etoille Carouge, Grasshoppers Zurrich, FC Chiasso și AC Bellinzona.

Eugen Neagoe nici n-a vrut să audă de el

Înainte de a-l achiziționa ca fotbalist liber de contract, conducerea Petrolului s-a consultat cu Adrian Ursea, fost jucător al echipei, care îl știa foarte bine și îl antrenase timp de doi ani. Transferul s-a dovedit însă unul eșuat, Eugen Neagoe preferând jucători de luptă în locul celor care au calități tehnice, cum era cazul stângaciului elvețian.

În momentul în care a realizat că nu poate juca la Petrolul, Oscar a cerut rezilierea contractului, nefiind dispus să piardă vremea prin România. El a revenit imediat la echipa de la care plecase și unde este om de bază, jucând extremă stânga.

Petrolul joacă duminică, de la ora 16.00, în deplasare, la FC Botoșani, penultimul meci din play-out. În ultima etapă, echipa antrenată de Mehmet Topal întâlnește acasă Oțelul. Data exactă și ora vor fi stabilite la începutul săptămânii viitoare.