Bărbat din Bușteni, reținut după ce a furat bani din casa bătrâne de 80 de ani

Polițiștii din Bușteni au identificat și reținut un bărbat de 46 de ani, bănuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat, după ce acesta ar fi pătruns în locuința unei femei de 80 de ani și ar fi furat suma de 1.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat integral și restituit victimei.

Activitățile de cercetare au fost declanșate pe 7 mai 2026, în urma unei sesizări formulate de o femeie de 80 de ani din Bușteni, care a apelat numărul unic de urgență 112, în jurul orei 23.00, reclamând faptul că o persoană necunoscută a intrat în locuința sa și i-a sustras bani.

Polițiștii din cadrul Poliția orașului Bușteni s-au deplasat la fața locului și au efectuat cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs fapta. Din primele verificări a reieșit faptul că individul ar fi pătruns fără drept în imobil și ar fi furat suma de 1.000 de lei.

În urma activităților investigative desfășurate cu operativitate, polițiștii prahoveni au reușit identificarea persoanei bănuite. Este vorba despre un bărbat de 46 de ani, din Bușteni, care a fost depistat și dus la sediul Poliției pentru audieri.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Bărbatul urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide dacă se impune luarea unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea unității de parchet, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Având în vedere natura faptelor constatate, polițiștii recomandă cetățenilor să manifeste un grad sporit de vigilență în ceea ce privește securizarea locuințelor și a bunurilor personale, să evite păstrarea unor sume importante de bani în locuință și să sesizeze de îndată orice situație ce ar putea să pună în pericol siguranța acestora sau a bunurilor, prin apelarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 sau prin contactarea celei mai apropiate unități de poliție.