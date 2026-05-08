Reacția PSD Ploiești cu privire la „Republica de sub castani”

PSD Ploiești a criticat, vineri, 8 mai, organizarea evenimentului „Republica de sub Castani” în fiecare weekend și susține că proiectul trebuie regândit. În caz contral, social-democrații susțin că vor iniția un proiect de hotărâre prin care pentru fiecare evniment să fie solicitat acordul Consiliului Local Ploiești.

Președintele PSD Ploiești, deputatul Bogdan Toader, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că social-democrații nu se opun organizării unor evenimente de amploare în municipiu, însă consideră că închiderea Bulevardului Independenței în fiecare sfârșit de săptămână nu reprezintă o soluție potrivită.

„Nu spunem că Zilele Ploieștiului să nu se desfășoare. Da, un eveniment de genul acesta are nevoie de spațiu. Este normal (…) Dar este un eveniment. Nu în fiecare weekend, weekend de weekend”, a declarat Bogdan Toader.

Liderul PSD Ploiești, Bogdan Toader, a precizat că nu a fost de acord „întru-totul” nici cu varianta propusă de consilierul local Mihai Apostolache, care prevedea organizarea evenimentului în trei locații diferite din oraș.

„Este foarte dificil să gândim că unii se duc pentru muzică la Parcul Municipal Vest sau în altă locație, iar alții vin aici (pe bulevard) pentru promenade”, a explicat deputatul PSD.

Reprezentanții PSD Ploiești susțin că proiectul „Republica de sub Castani” trebuie reorganizat și adaptat. În cazul în care propunerile PSD nu vor fi luate în calcul, Bogdan Toader a anunțat că social-democrații vor iniția „un proiect de hotărâre prin care spunem că, la fiecare eveniment, să se solicite acordul Consiliului Local Ploiești”.

Primăria Ploiești a anunțat că, în fiecare weekend, până pe 6 septembrie, Bulevardul Independenței, în cadrul evenimentului Republica de sub castani, va deveni „un spațiu dedicat comunității și al petrecerii timpului liber într-un mod relaxant”.