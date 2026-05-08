Ce soluții propun parlamentarii de Prahova, după demiterea Guvernului Bolojan

După demiterea Guvernului Bolojan, în urma moțiunii de cenzură inițiate de parlamentarii PSD, AUR și PACE – Întâi România, formarea unui nou Executiv pare o misiune dificilă. Moțiunea a fost adoptată pe 5 mai 2026, cu 281 de voturi „pentru”.
PNL și USR au exclus, cel puțin la nivel declarativ, o nouă guvernare alături de PSD, în timp ce social-democrații nu vor să formeze un guvern împreună cu AUR. În acest context, Observatorul Prahovean a întrebat parlamentarii de Prahova cum văd rezolvarea crizei guvernamentale, care produce deja efecte economice și sociale puternice, inclusiv presiune pe cursul leului.
Bogdan Toader, deputat PSD de Prahova:
„Noi ne dorim un guvern alături de PNL, USR și UDMR, cu un alt premier decât Bolojan. Putem trece și în Opoziție și să sprijinim un guvern minoritar.”
Felix Bulearcă, deputat USR de Prahova:
„În nicio situație USR nu mai intră într-o coaliție din care să facă parte PSD.
Dacă PSD, care a demis actualul Guvern, nu își asumă guvernarea, eventual împreună cu partidele extremiste cu care a colaborat la moțiune — s-au lăudat cu un record de voturi la moțiune, ceea ce înseamnă că au o majoritate confortabilă pentru a guverna — USR, împreună cu PNL, UDMR și alți parlamentari care își doresc un parcurs pro-european, își pot asuma o guvernare, chiar și minoritară, care să continue reformarea statului.
Cel mai probabil, criza se va rezolva printr-o formulă guvernamentală de compromis.
Din punct de vedere constituțional, lucrurile sunt destul de clare: președintele consultă partidele parlamentare, încearcă să identifice o majoritate, se caută o formulă susținută în Parlament, desemnează un premier, iar Guvernul interimar rămâne până la votul pentru noul Executiv.”
Mircea Roșca, deputat PNL de Prahova:
„Nu o văd, deocamdată, în niciun fel, pentru că așteptăm ca cei care au dat Guvernul jos să vină cu o soluție. Nu mă așteptam, ținând cont și de experiența politică, ca totul să fie un joc politic ce s-a adeverit a fi unul foarte prost.”
Ștefan Avramescu, deputat AUR de Prahova:
„În mod normal, ar trebui să fie consultări cu toate partidele și să se ajungă la o soluție. Dar, atâta vreme cât se fac consultările doar cu partidele convenabile, nu știu cum se poate rezolva ceva.
Soluția despre care noi am vorbit este cea a alegerilor anticipate. Așa ai avea o reconfigurare a Parlamentului. Noi am solicitat președintelui ca săptămâna viitoare să desemneze un prim-ministru. Până la urmă, decizia este la el, la fel și încheierea actualei situații.”
Grațiela Gavrilescu, deputat PPUSL de Prahova:
„Criza se va poate rezolva cu calm, răbdare și fără ifose. PNL ar trebui să se gândească la faptul că, așa cum în 2012 USL a avut un scop — binele românilor — și acum este nevoie de responsabilitate. Ca să avem un program de guvernare coerent, iar românii să o ducă bine, trebuie să ne așezăm la masa negocierilor. Liberalii trebuie să înțeleagă că sunt răspunzători pentru votul oamenilor. Exclus, însă, Bolojan premier, așa cum a decis și CCR în crizele anterioare”