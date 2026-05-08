Vești bune pentru bugetari. Noi reguli pentru voucherele de vacanță

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) anunță că legislația privind acordarea voucherelor pentru bugetari s-a schimbat. Față de anii anteriori, aceștia vor beneficia de o sumă de 800 de lei pentru servicii turistice de cazare și masă, fără să mai fie nevoiți să contribuie cu acceași sumă din fonduri proprii.

Potrivit ANAT, în forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar angajații nu sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a putea beneficia de acestea.

Reprezentanții agențiilor de turism mai arată că nu este necesară nici declarația pe proprie răspundere, despre care susțin că ar fi încetinit cu aproximativ 15% decizia angajaților de a primi și utiliza voucherele de vacanță.

Reamintim că valoarea voucherelor de vacanță s-a redus, din 2025, la jumătate, de la 1600 de lei la 800 de lei.

Beneficiarii pot fi doar angajații de la stat cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei.