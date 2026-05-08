- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSocial

Vești bune pentru bugetari. Noi reguli pentru voucherele de vacanță

Marius Nica
Autor: Marius Nica
Vouchere de vacanță

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) anunță că legislația privind acordarea voucherelor pentru bugetari s-a schimbat. Față de anii anteriori, aceștia vor beneficia de o sumă de 800 de lei pentru servicii turistice de cazare și masă, fără să mai fie nevoiți să contribuie cu acceași sumă din fonduri proprii. 

- Publicitate -

Potrivit ANAT, în forma aplicabilă în prezent, valoarea voucherelor de vacanță este de 800 de lei, iar angajații nu sunt obligați să contribuie cu încă 800 de lei din propriile venituri pentru a putea beneficia de acestea.

Reprezentanții agențiilor de turism mai arată că nu este necesară nici declarația pe proprie răspundere, despre care susțin că ar fi încetinit cu aproximativ 15% decizia angajaților de a primi și utiliza voucherele de vacanță.

- Publicitate -

Reamintim că valoarea voucherelor de vacanță s-a redus, din 2025, la jumătate, de la 1600 de lei la 800 de lei.

Beneficiarii pot fi doar angajații de la stat cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Zeci de mii de euro pierduți anual pentru că Bazinul Vega stă închis de cinci ani

Oana Stoica Oana Stoica -
Ploieștiul, orașul care a dat României campioni mondiali și...

DoelPan, una dintre cele mai vechi cofetării din Ploiești, își spune povestea. ”Nu am renunțat la unt sau frișca naturală”

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean continuă campania „Poveștile dulci ale Prahovei” cu...

THE PELICANS, formația care rescrie cerul în trei, vine pe 30 mai la „Avioane și Motoare” de la Strejnicu

Corina Matei Corina Matei -
Pe 30 mai 2026, pe Aerodromul de la Strejnicu,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -