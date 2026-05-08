Jucătoarele alPHa Prahova ies sâmbătă pe străzile din Ploiești: 10 echipe curăță orașul de mucuri de țigară

Ploieștiul va deveni, pe 9 mai, scena unei acțiuni neobișnuite: zeci de voluntari, printre care jucătoare de baschet și handbal de la alPHa Prahova, vor parcurge orașul cu un singur scop — să culeagă mucuri de țigară de pe jos.

Nu e un gest simbolic. E un semnal.

Acțiunea începe la ora 10:00 și se desfășoară simultan în 10 zone ale municipiului. Fiecare echipă are la dispoziție o oră, timp în care va colecta exclusiv mucuri de țigară — un tip de deșeu ignorat de cele mai multe ori, deși se numără printre cele mai frecvente surse de poluare urbană.

De ce mucuri de țigară?

Un singur muc de țigară poate contamina până la 500 de litri de apă și are nevoie de 10 până la 15 ani pentru a se descompune. În România, mucurile aruncate pe jos sunt, potrivit mai multor studii europene privind deșeurile urbane, printre cele mai colectate tipuri de gunoi în acțiunile de ecologizare din spații publice — deși sunt atât de mici încât trec neobservate. Tocmai de aceea organizatorii au ales să le pună în centrul acestei inițiative: să arate că dimensiunea unui deșeu nu are nicio legătură cu impactul lui.

La finalul acțiunii, toate echipele se reunesc la Sala Sporturilor Olimpia, unde cantitățile colectate vor fi cântărite și centralizate. Cifra rezultată va spune, mai elocvent decât orice discurs, cât de mult înseamnă, cumulat, un gest aparent mic.

Inițiativa este organizată sub mesajul „Cum faci un lucru le faci pe toate” și se adresează tuturor ploieștenilor, indiferent de vârstă — fie că vin singuri, cu familia sau cu prietenii.

„Ploieștiul suntem noi, iar curățenia lui depinde de fiecare dintre noi”, transmit organizatorii.

Detalii despre înscriere și programul complet sunt disponibile pe site-ul oficial al alPHa Prahova: https://alphaprahova.ro/ploiestiul-in-oglinda-10-echipe-10-zone-o-ora-pentru-oras/

