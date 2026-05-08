Euro a scăzut la 5,23 lei. Leul recuperează după deprecierea din ultimele zile

Leul s-a apreciat vineri, 8 mai, după mai multe zile de scădere puternică din cauza crizei politice. BNR (Banca Națională a României) a anunțat un curs de 5,2364 lei pentru un euro, în scădere față de joi, 7 mai, când moneda europeană ajunsese la 5,2661 lei.

- Publicitate -

Moneda națională a recuperat o parte din pierderile înregistrate în această săptămână, după ce euro atinsese miercuri, 6 mai, un maxim istoric de 5,268 lei.

Potrivit cursului oficial publicat de BNR, euro a fost cotat la 5,2364 lei, cu aproape 3 bani mai puțin decât în ședința precedentă.

- Publicitate -

Leul s-a apreciat ușor și față de dolarul american, care a ajuns la 4,4493 lei, de la un curs de 4,4727 lei.