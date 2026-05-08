Influencer TikTok, săltat pentru escrocherie cu cazare fictivă pe litoral

Un influencer de pe Tik Tok a fost săltat de mascați joi, 7 mai. El este bănuit de oamenii legii că a înșelat 130 de persoane. Posta anunțuri fictive de cazare pe litoral. Ar fi încasat astfel peste 100.000 de lei.

Tânărul, în vârstă de 25 de ani, este din Dâmbovița. Ar fi avut și patru complici, potrivit anchetatorilor.

El este binecunoscut în mediul online. Postează videoclipuri pe Tik Tok, în care arată cum ajută mai ales bătrâni.

Anchetatorii au descoperit că influencerul le cerea la schimb, celor pe care îi ajuta, o copie de pe cartea de identitate. Cu aceste date deschidea online conturi bancare pe numele acestora.

În paralel, posta oferte de cazare pe litoral, pe o platformă de anunțuri online. Primea avansul pentru acestea, într-unul din conturile deschise cu datele bătrânilor înșelați.

Tânărul a așteptat să se strângă mai mulți bani în cont. Când a depășit pragul de 100.000 lei, a mers în Bulgaria, de unde ar fi retras banii. Considera că astfel polițiștii îi vor pierde urma.

Influencerul a fost reținut pentru 24 de ore. În cursul zilei de azi, 8 mai, el va fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.