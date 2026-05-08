Modificări de trasee TCE la Ploiești, în perioada 8 – 11 mai. Lista completă a rutelor deviate și scurtate

Mai multe trasee ale transportului public din Ploiești vor circula deviat sau vor avea capetele de linie modificate în perioada 8–11 mai 2026, ca urmare a restricțiilor de circulație impused în zona centrală, dar și pe Bulevardul Independenței.

Astfel, potrivit Hotărârii Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației, circulația rutieră va fi închisă în zona centrală în intervalul 08 mai, ora 19:30 – 11 mai, ora 05:00.

În plus, în zilele de 9 și 10 mai, Bulevardul Independenței va rămâne închis între Monumentul Vânătorilor de la Gara de Sud și statuia lui Radu Stanian.

În acest context, TCE Ploiești a anunțat o serie de modificări importante pentru mai multe trasee de autobuz și troleibuz.

Cum va circula Traseul 1

la sensul din str. Ștefan Greceanu se circulă pe str. Romană, Gh. Doja, iar în continuare se parcurge traseul normal. Nu se efectuează stația Hale Coreco. Temporar se va opri în stația Colinii, comună cu traseul nr. 28.

la sensul de mers Metro – Centru: de la sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazul se intră pe străzile Gh. Doja, G. Coșbuc, Ștefan Greceanu, Nicolae Bălcescu, Armoniei. Nu se efectuează stațiile Piața Mihai Viteazul din Bd. Republicii și Galeriile Comerciale, dar se va opri în stațiile Piața Mihai Viteazul din str. Gh. Doja și Hale Tramvai.

Rută modificată pentru Traseul 30

la sensul Sud – Centru: se circulă pe Bulevardul Independenței, apoi pe străzile Gh. Lazăr, Nicolae Bălcescu, Ștefan Greceanu, Romană, Gh. Doja și în continuare se parcurge traseu normal. Nu se efectuează stațiile Palatul Culturii și Hale Coreco. Temporar se va opri în stația Colinii, comună cu traseul nr. 28.

la sensul de mers Centru – Sud: de la sensul giratoriu din Piața Mihai Viteazul se intră pe străzile Gh. Doja, G. Coșbuc, Ștefan Greceanu, Nicolae Bălcescu, Gh. Lazăr, iar în continuare se merge pe ruta normală. Nu se efectuează stațiile Piața Mihai Viteazul din Bulevardul Republicii și Galeriile Comerciale, dar se va opri în stațiile Piața Mihai Viteazul din str. Gh. Doja și Hale Tramvai.

Traseele 8, 35, 35b și 39b: se vor scurta la Faredo.

Rută modificată pentru traseele 7 și 22b

la sensul spre Dorobanțu/Bariera Unirii: din str. Tache Ionescu vor circula prin Piața Victoriei, străzile Gh. Lazăr, Dr. Bagdazar, iar în continuare se va parcurge traseu normal. Nu se mai efectuează stația Hale Catedrală.

pe sensul spre Rudului/Auchan: din str. Mihai Bravu se va parcurge străzile Gh. Lazăr, Piața Victoriei, Tache Ionescu, unde se repune temporar în folosință stația Tache Ionescu. În continuare la traseul 7 se circulă pe str. Rudului, iar la traseul 22 barat pe străzile I.L. Caragiale și Gh. Grigore Cantacuzino.

Traseul 4b va avea capăt de linie la Faredo și nu mai ajunge la stația Hale Catedrală

la sensul spre Vega va circula pe străzile I.L. Caragiale, Tache Ionescu, C.D. Gherea, Ștefan Greceanu, Romană și apoi pe ruta normală.

la sensul spre Faredo: din str. Romană va străbate străzile Ștefan Greceanu, C.D. Gherea, Tache Ionescu, I.L. Caragiale, Gh. Grigore Cantacuzino, Vlad Țepeș, I.L. Caragiale.

Rută modificată pentru Traseul 5

la sensul spre cartier Mihai Bravu: din str. Văleni se intră pe străzile Gh. Doja, G. Coșbuc, Ștefan Greceanu, Nicolae Bălcescu, iar în continuare se va merge pe ruta obișnuită. Nu se mai efectuează stația Hale Catedrală și se va opri în stația Hale Tramvai.

la sensul spre Spitalul Județean: din str. Ștefan Greceanu se intră pe străzile Romană, Gh. Doja, Văleni, iar apoi pe traseul normal. Nu se mai efectuează stația Hale Coreco, temporar se va pune în folosință o stație în dreptul parcării de autoturisme aflata între magazinul Mega Image și fostul BCR.

Modificări pentru traseele 40, 40 barat și 104

Traseele 40 și 40 barat: se vor scurta la Biserica Sf. Vineri.

Traseul 104: cursa de ora 23:20 de la Uztel nu mai ajunge la Hale Coreco, ultima stație fiind Armoniei.

Modificări pentru traseele 300 și 301

la sensul spre Yazaki (PIP), se circulă normal până la Piața Victoriei, apoi pe str. Tache Ionescu, unde se repune temporar în folosință stația Tache Ionescu și se continuă ruta pe străzile I.L. Caragiale, Gh. Grigore Cantacuzino după care se reintră în parcursul obișnuit. Nu se mai efectuează stațiile Palatul Culturii și Hale Coreco.

la celălalt sens, ruta traseului 300 nu se modifică, iar la traseul 301 se va circula normal până la intersecția cu str. Podul Înalt, apoi pe străzile Gh. Grigore Cantacuzino (cu stații la Popa Farcaș și Logofăt Tăutu), I.L. Caragiale, Tache Ionescu și apoi pe ruta obișnuită. La traseul 301 nu se mai efectuează stațiile Traian, Școala 4, Galeriile Comerciale

Modificări traseul 302

la sensul spre Yazaki (PIP): se circulă normal până pe str. Ștefan Greceanu, apoi pe străzile Romană, Gh. Doja și în continuare se parcurge traseul normal. Nu se efectuează stația Hale Coreco. Temporar se va opri în stația Colinii.

la întoarcere: de la sensul giratoriu de la Piața Mihai Viteazu se intră pe străzile Gh. Doja, G. Coșbuc, Ștefan Greceanu și în continuare se va parcurge ruta cunoscută. Nu se efectuează stația Hale Catedrală și se va opri în stația Hale Tramvai.

Modificări pentru traseele 402 și 402 barat

la sensul spre AFI: din stația Zimbrului se va circula înainte pe străzile Gh. Grigore Cantacuzino (cu stații la Popa Farcaș și Logofăt Tăutu), I.L. Caragiale, Tache Ionescu, C.D. Gherea, Neagoe Basarab, Gh. Doja. Nu se mai efectuează stațiile Nicolae Titulescu, Traian, Școala 4, Hale Catedrală și I.L. Caragiale, dar se va opri în stația Tache Ionescu.

la întoarcere: din str. Gh. Doja se vor parcurge străzile Neagoe Basarab, C.D. Gherea, Tache Ionescu, I.L. Caragiale, Gh. Grigore Cantacuzino și se revine la parcursul normal. Nu se mai efectuează stația Hale Coreco. Se va opri în stația Tache Ionescu, temporar înființată.

Troleibuzele din traseele 44 și 202 vor fi înlocuite cu autobuze pe toata durata competițională.

Modificări de trasee pentru troleibuze

Traseele vor fi modificate și pentru troleibuze în perioada 8.05.2026, între orele 19:30 – 24:00:

La sensul spre Sud: traseul 44 circulă normal până la intersecția cu str. Podul Înalt apoi pe străzile Gh. Grigore Cantacuzino (cu stații la Popa Farcaș și Logofăt Tăutu), I.L. Caragiale, Tache Ionescu, iar în continuare se va parcurge traseu normal. Nu se mai efectuează stațiile Traian, Școala 4, Galeriile Comerciale și se va opri în stația Tache Ionescu.

Traseul 202 circulă normal până la stația Logofăt Tăutu, apoi ruta va fi înainte pe străzile I.L. Caragiale, Tache Ionescu, iar în continuare se va parcurge traseu normal. Nu se mai efectuează stația Galeriile Comerciale și se va opri în stația Tache Ionescu.

La sensul spre Centru: traseele 44 și 202 circulă normal până la Piața Victoriei, apoi pe str. Tache Ionescu, unde se va repune temporar în folosință stația Tache Ionescu, apoi pe străzile I.L. Caragiale, Gh. Grigore Cantacuzino, după care se reintră în parcursul obișnuit. Nu se mai efectuează stațiile Palatul Culturii și Hale Coreco.

În zilele de 09 și 10.05.2026 traseele de troleibuze vor fi scurtate la Centru:

La sensul spre Centru: traseul 44S circulă normal până la intersecția cu str. Podul Înalt, apoi pe strada Gh. Grigore Cantacuzino (cu stații la Popa Farcaș și Logofăt Tăutu) și pe străzile I.L. Caragiale, Vlad Țepeș, Cuza Vodă (cu oprire în stația BRD, temporar înființată). Nu se mai efectuează stațiile Traian, Școala 4 și Hale Coreco.

Traseul 202S circulă normal până pe str. Cuza Vodă (cu stație temporară în zona BRD în loc de Hale Coreco).

La sensul spre Vest: din strada Cuza Vodă ambele trasee vor circula pe strada Vasile Lupu și în continuare pe ruta cunoscută.

Biletele validate în traseele 44S și 202S vor fi valabile și în autobuzele care circulă între Centru și Gara Sud, în perioada de scurtare a rutei liniilor de troleibuz normale. La fel, biletele folosite în autobuz pe zona Gara Sud – Centru își mențin valabilitatea și în autobuzele din traseele 44S și 202S, care circulă spre Malu Roșu, respectiv Podul Înalt.

Rute ocolitoare în weekend

Traseele 2, 30, 300 și 301, între Centru și Sud își mențin și rutele ocolitoare cunoscute pentru zilele de sâmbătă-duminică, când Bulevardul Independenței este închis circulației rutiere.

În funcție de dispozițiile agenților Poliției Rutiere, atât intervalul orar cât și rutele ocolitoare specificate mai sus pot fi modificate.