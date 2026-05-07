Restricții de trafic în Ploiești pentru Campionatul Național RoDrift 2026. Ce străzi vor fi închise între 8 și 11 mai

Restricții de circulație, în perioada 8-11 mai, pe mai multe străzi din Ploiești, cu ocazia organizării primei ediții a Campionatului Național RoDrift. Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat o serie de restricționări în ceea ce privește circulația rutieră pe străzile Emile Zola, Vasile Lupu, Văleni, General Vasile Milea și Bulevardul Republicii.

Autoritățile locale au dispus închiderea totală a circulației rutiere, începând cu ziua de vineri – 08 mai 2026, ora 19.30 , până luni – 11 mai 2026, ora 5.00, pe următoarele artere de circulație:

Bulevardul Republicii, de la intersecția cu str. Inginer Dimitrie Tomozei până la intersecția în sens giratoriu din zona Catedralei “Sf. Ioan Botezătorul”;

Bulevardul Republicii – prima bretea de mers, de la sensul giratoriu din fața Catedralei “Sf. Ioan Botezătorul” până la str. Ion Maiorescu;

Bulevardul Republicii – breteaua din mijloc închisă complet, de la sensul giratoriu din fața Catedralei “Sf. Ioan Botezătorul” până la Caraiman;

Bulevardul Republicii – a treia bretea de mers, de la sensul giratoriu de la Catedrala “Sf. Ioan Botezătorul” până la str. Elena Doamna;

str. Emile Zola, de la intersecția cu str. Erou Călin Cătălin până la intersecția cu str. Carpați;

str. Vasile Lupu, de la intersecția cu str. Lăpușna până la intersecția cu Bulevardul Republicii;

str. Văleni, de la intersecția cu str. Emile Zola până la intersecția cu str. Gheorghe Doja;

str. Vasile Milea, până la intersecția cu str. George Coșbuc.

Autoritățile au anunțat că circulația va fi permisă în dublu sens pe strada Lăpușna, între intersecția cu strada Elena Doamna și intersecția cu strada Vasile Lupu.

Șoferii sunt sfătuiți să folosească aplicația Waze pentru a afla în timp real toate modificările de circulație din oraș.

Aplicația Waze este disponibilă gratuit pe telefonul mobil și oferă rute alternative, pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic.