Câte camere de supraveghere monitorizează Poliția Locală în Ploiești și cât timp sunt stocate imaginile

Poliția Locală Ploiești operează în prezent un sistem de supraveghere video dedicat monitorizării platformelor de colectare a deșeurilor menajere, compus din 108 camere video fixe și 11 sisteme de camere video independente, cu alimentare solară și comunicație prin GSM 4G.

Cele 108 camere fixe sunt amplasate astfel încât să acopere o parte dintre platformele gospodărești ale orașului, în timp ce cele 11 sisteme independente, care funcționează cu energie solară, asigură monitorizarea unor locații unde infrastructura clasică de alimentare cu curent electric nu este disponibilă sau nu este rentabilă. Comunicarea datelor pentru aceste din urmă sisteme se realizează prin rețele mobile de tip 4G.

Implementat în patru etape

Potrivit răspunsului oficial, sistemul a fost construit în cursul a patru etape temporale distincte, în funcție de necesitățile identificate la momentul fiecărei extinderi. Cu toate acestea, instituția precizează că rețeaua este „tehnic unitară din punct de vedere al tehnologiei alese și al transmisiei și prelucrării datelor”. Cu alte cuvinte, echipamentele comunică între ele într-un mod standardizat, indiferent de momentul în care au fost instalate.

Datele captate de camere sunt transmise printr-o rețea VPN închisă și securizată, fără conexiune la internetul public. Imaginile ajung la Dispeceratul Poliției Locale Ploiești, unde se află și echipamentele de urmărire și gestionare a înregistrărilor.

Maximum 30 de zile de stocare

Una dintre întrebările cel mai frecvent adresate în legătură cu sistemele de supraveghere video este cât timp sunt păstrate înregistrările. În cazul Poliției Locale Ploiești, răspunsul este: cel mult 30 de zile.

Instituția invocă în acest sens Regulamentul european GDPR (Regulamentul UE 679/2016), care impune principiul limitării duratei de stocare a datelor cu caracter personal, printre care se numără și imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Cadrul juridic intern este completat de HG 301/2012, care stabilește un termen minim de stocare de 20 de zile, și de Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) nr. 52/2012, în baza căreia durata maximă de păstrare a fost fixată la 30 de zile.

Practic, o înregistrare video realizată pe o platformă de gunoi din Ploiești poate fi accesată și utilizată, de exemplu, în cazul unui incident sau al unei sesizări, în cel mult o lună de la data captării. Ulterior acestui termen, datele sunt șterse automat de pe serverele instituției.

