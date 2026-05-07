O nouă dronă rusească a intrat în spaţiul aerian al României

O dronă rusească a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, joi dimineață,7 mai, anunță Ministerul Apărării Naționale, într-un comunicat.

Drona fusese lansată de Rusia, într-un atac asupra Ucrainei. Ea a fost detectată de radarele noastre în apropierea satului Chilia, din județul Tulcea.

Imediat, România a ridicat de la sol două avioane de vânătoare F-16, pentru a monitoriza situația, transmite MApN.

În această dimineață, locuitorii din nordul județului Tulcea și din Galați au primit mesaje RO-ALERT. Ei au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Ultima dată cand o dronă s-a aflat în spațiul aerian românesc a fost sâmbătă, 2 mai. Atunci, pentru scurt timp, o dronă a pătruns în spațiul național aerian, în zona Chilia. Apoi, aceasta a ieșit și și-a continuat zborul spre Ismail.

Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm aceste acțiuni, pe care le consideră iresponsabile și contrare dreptului internațional. De asemenea, MApN subliniază că ele generează riscuri pentru securitatea regională și stabilitatea în zona Mării Negre.

De asemenea, instituția precizează că menține informarea permanentă a structurilor aliate, cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și continuă monitorizarea spațiului aerian național.