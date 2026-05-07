Incendiu la o casă din Bălțești

Incendiul a izbucnit, joi, 7 mai, la o casă din satul Podenii Vechi, din comuna Bălțești. La fața locului intervin mai multe autospeciale din cadrul punctului de lucru Lipănești și Detașamentului Vălenii de Munte.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, pompierii militari interv in pentru stingerea unui incendiu la o casă din satul Podenii Vechi, comuna Bălțești.
„La locul solicitării acționează pompierii de la Punctul de Lucru Lipănești cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, precum și pompierii din cadrul Detașamentului Vălenii de Munte cu o autospecială de stingere”, a precizat ISU Prahova.
Incendiul a fost localizat și se manifestă pe o suprafață de aproximativ 80 mp. Nu sunt raportate victime, a anunțat ISU Prahova.