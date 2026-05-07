Prefectura Prahova și Serviciul de Probațiune întăresc colaborarea cu primăriile din județ

La solicitarea și în parteneriat cu Serviciul de Probațiune Prahova, Instituția Prefectului Județului Prahova a organizat, în data de 06 mai 2026, o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai administrațiilor publice locale, cu scopul consolidării colaborării între instituții privind executarea obligației, stabilite în sentințele penale, de a presta ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Întâlnirea, desfășurată în Palatul Administrativ, a reunit delegați ai 83 de primării dintre cele 104 din județul Prahova, plus instituții aflate în subordinea Primăriei Municipiului Ploiești.

Munca în folosul comunității este o obligație impusă în cazul persoanelor majore condamnate la pedeapsa închisorii în cazul cărora instanța de judecată a dispus ca executarea pedepsei să aibă loc în libertate. Acceptarea în fața judecătorului a realizării de activități în folosul comunității de către inculpat este o condiție obligatorie pentru dispunerea suspendării executării pedepsei sau amânării aplicării pedepsei.

În plus, reprezintă un instrument esențial de justiție restaurativă, cu beneficii atât pentru persoanele aflate în evidența serviciului de probațiune, cât și pentru comunitate. Acesta obligație sprijină procesul de reintegrare socială, deoarece pune persoana condamnată în situația de a repara din prejudiciul produs și contribuie la desfășurarea unor activități utile autorităților, fără costuri suplimentare.

În județul Prahova, colaborarea dintre Serviciul de Probațiune și administrațiile locale a făcut posibilă desfășurarea, încă din anul 2014, a numeroase acțiuni comunitare, precum întreținerea spațiilor verzi, reabilitarea unor clădiri publice (școli, săli de sport, case de cultură), precum și amenajarea unor obiective locale de interes general (parcuri, spații verzi, sau trasee montane).

Serviciul de probațiune organizează în mod constant întâlniri de lucru cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, în vederea consolidării unei colaborări eficiente și coerente în aplicarea măsurilor neprivative de libertate.

Aceste demersuri au ca scop clarificarea responsabilităților instituționale, oferirea de îndrumare practică și asigurarea unei înțelegeri unitare a procedurilor privind executarea obligației de a presta muncă în folosul comunității. Prin dialog constructiv și sprijin metodologic, serviciul de probațiune contribuie la creșterea capacității autorităților locale de a-și îndeplini rolul în mod corect, eficient și conform cadrului legal în vigoare.