SJU Ploiești are aparatură medicală de milioane, dar nu are suficient personal care să o folosească (VIDEO)

Deși Spitalul Județean de Urgență Ploiești dispune de echipamente medicale moderne, comparabile cu cele din marile centre universitare, lipsa medicilor specialiști rămâne principala problemă care împiedică utilizarea eficientă a investițiilor realizate aici în ultimii ani. Radiologia și neurologia sunt printre cele mai afectate secții.

Medicul Sebastian Toma, managerul SJU Ploiești spune că spitalul are în dotare echipamente performante precum mamograf, CT, RMN, angiograf și DEXA, investigația utilizată pentru evaluarea rezistenței oaselor și depistarea precoce a osteoporozei.

Toată aparatura este funcțională, însă deficitul de medici specialiști face dificilă extinderea serviciilor medicale și creșterea capacității de investigație.

„Avem foarte multe echipamente, ca într-un centru universitar. Vorbim de mamograf, CT, RMN, angiograf, ori DEXA, pe care încercăm să le punem în valoare. Problema majoră este deficitul de personal, pentru că fără medici este foarte greu să eficientizăm și să amortizăm aceste investiții”, a precizat managerul SJU Ploiești.

Cea mai mare problemă din punct de vedere al specialiștilor este la secția de radiologie, acolo unde spitalul intenționează să deschidă și un centru de radiologie intervențională. Deși infrastructura există, lipsa medicilor radiologi face ca aparatura să nu fie utilizată la capacitate optimă.

„În Prahova există aproximativ 40 de medici radiologi, însă foarte puțini aleg să continue în sistemul public. Cei mai mulți lucrează în mediul privat, unde condițiile sunt considerate mai atractive. Încercăm să atragem specialiști, însă, din păcate, majoritatea și-au găsit rezolvarea profesională în privat, iar spitalele publice se confruntă cu un deficit tot mai mare”, a mai explicat chirurgul Sebastian Toma.

Problemele de personal, care se refectă implicit și în felul în care sunt folosite echipamentele medicale moderne, se resimt și în secția de neurologie. Spitalul a reușit transferul temporar al unui medic neurolog din cadrul MAI pentru o perioadă de șase luni, iar în această perioadă sunt organizate concursuri pentru ocuparea altor posturi.

În paralel, conducerea încearcă să obțină avizele necesare pentru deschiderea unei unități de terapie AVC, destinată pacienților cu accident vascular cerebral.

Pentru a atrage specialiști, spitalul oferă inclusiv stimulente salariale, medicii care vor activa în această structură urmând să beneficieze de un spor de 75%.

Conducerea SJU Ploiești a mai transmis că în acest moment nu există aparatură medicală nefolosită, însă lipsa personalului reduce capacitatea de dezvoltare a serviciilor și pune presiune pe medicii existenți.