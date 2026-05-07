Mesaj RO-Alert în Galați și Tulcea. Locuitorii sfătuiți să se adăpostească, posibil să cadă obiecte din spaţiul aerian

Locuitorii din nordul județului Tulcea și din Galați au primit joi dimineață, 7 mai, un nou mesaj RO-ALERT. Aceștia au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Totul în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Mesajul a fost transmis la ora 8:40. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă îndruma oamenii să se adăpostească în locuri ferite, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Durata alertei extreme anunțată de autorități a fost de 90 de minute.