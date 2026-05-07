Șoferi beți, prinși de polițiști pe drumurile din Prahova. Unul avea alcoolemie de 1,12 mg/l

Doi șoferi au fost prinși beți la volan pe drumurile din Prahova, miercuri, 6 mai, în urma unor controale desfășurate de polițiștii rutieri. În cazul unuia dintre bărbați, aparatul etilotest a indicat o alcoolemie record de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Primul caz a fost înregistrat pe 6 mai, în jurul orei 23:30, când polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Călugărească au depistat în trafic un conducător auto care se deplasa pe DJ 101F, pe raza localității Dumbrava.

În urma opririi pentru control și a legitimării, oamenii legii au stabilit că la volan se afla un bărbat în vârstă de 30 de ani.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, mult peste limita legală.

Având în vedere rezultatul indicat de aparatul etilotest, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cel de-al doilea caz a fost înregistrat tot de polițiștii Secției de Poliție Rurală Valea Călugărească, care, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe 6 mai, au oprit pentru control un autovehicul care circula la intersecția Drumului Național 1D cu un drum județean.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 30 de ani din orașul Urlați.

Pentru că emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare extrem de ridicată.

Și în acest caz, șoferul a fost transportat la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea unității de parchet competente, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.