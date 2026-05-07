Accident cu o victimă joi dimineață la Drajna

Un accident rutier în urma căreia o tânără în vârstă de 27 de ani a fost rănită și transportată la spital s-a produs joi dimineața pe DJ 102B în localitatea Drajna de Jos din comuna Drajna.

Potrivit cercetărilor, un bărbat de 73 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Județean 102 B, din direcția Posești către Vălenii de Munte și ar fi intrat în coliziune de tip față-spate cu un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani, pe aceeași direcție de deplasare.

În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a unei tinere de 27 de ani, pasageră într-unul din autovehicule, care a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale ce se impun, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.