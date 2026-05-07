Șoșoacă a anunțat că va iniția procedura pentru destituirea președintelui Nicușor Dan

Diana Șoșoacă a anunțat că partidul S.O.S. România va iniția procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care formațiunea susține că România „nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național”.

„Partidul S.O.S. România anunță că inițiază procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României”, se arată în comunicatul publicat de partid.

Reprezentanții formațiunii afirmă că demersul este „ferm, asumat și necesar” și susțin că nu vor permite ca inițiativa să fie „confiscată politic de alte partide care mimează opoziția doar pentru imagine publică”.

„După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul. S.O.S. România merge până la capăt”, mai transmite partidul în mesajul semnat de Biroul de Presă.