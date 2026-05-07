Vrei să afli pe ce se cheltuiesc banii din bugetul local în 2026 la Ploiești? Primăria invită cetățenii la dezbatere

Primăria Ploiești organizează vineri, 8 mai 2026, o nouă dezbatere publică dedicată proiectului de buget local pentru anul 2026. Evenimentul va avea loc de la ora 17:00, la Teatrul Imaginario, iar autoritățile îi invită pe toți cei interesați să participe și să își exprime punctele de vedere asupra proiectului de hotărâre.

Potrivit Primăria Municipiului Ploiești, înscrierile la cuvânt vor avea o durată de maximum trei minute și se vor referi exclusiv la proiectul de buget.

„Persoanele interesate sunt rugate să se înregistreze la adresa de e-mail [email protected] sau la Direcţia Comunicare Relaţii Publice şi Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. 1A, Ploieşti, program de lucru Luni-Vineri – 08.00 -16.30 şi Vineri – 08.00 -14.00, telefon 0244/516699/ int. 427”, a anunțat Primăria Ploiești.

Reprezentanții administrației locale precizează că propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare pot fi transmise până vineri, 8 mai, la ora 12:00, atât online, cât și prin poștă sau la Registratura Primăriei. Toate materialele trimise trebuie să conțină mențiunea „Propuneri privind Proiectul de buget al municipiului Ploiești pe anul 2026”.

Documentația completă aferentă proiectului poate fi consultată pe site-ul oficial al instituției, Primăria Ploiești, la secțiunea „Transparență Decizională”, dar și la sediul administrației locale.

„Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Ploieşti. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la telefon: 0244/516699, int. 427, e-mail: [email protected], persoană de contact: Grossu Mihaela”.