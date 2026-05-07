Incendierea arhivei Poliției Rutiere Ploiești: 2.5 tone de documente, inclusiv secrete de serviciu, au fost distruse

Fostul șef al Biroului Rutier al Poliției Municipiului Ploiești, Laurențiu Drăghici, și un subaltern al său se află sub control judiciar după ce anchetatorii i-au acuzat că au organizat distrugerea ilegală a circa 2.500 de kilograme de înscrisuri oficiale din arhiva instituției, o parte dintre acestea conținând secrete de serviciu.

- Publicitate -

Potrivit motivării Judecătoriei Ploiești publicată de agerpres.ro, care a respins plângerile celor doi împotriva măsurii controlului judiciar, inculpații ar fi acționat după un plan prestabilit.

Concret, aceștia ar fi determinat angajații unei firme private de instalații de gaze să sustragă documentele fără a fi conștienți de natura faptei lor.

- Publicitate -

Înscrisurile, registre, condici, adrese, cereri, reclamații, sesizări, procese-verbale, fișe de intervenții și rapoarte informative, fuseseră depozitate pe holul etajului patru al sediului Poliției Ploiești, fără a fi parcurse procedurile legale de arhivare sau distrugere. În cazul unora dintre ele, termenul de păstrare nu expirase sau era permanent.

Aproximativ 1.500 de kilograme din totalul documentelor sustrase au fost arse într-un container aflat în curtea Școlii de Pompieri din Boldești-Scăeni.

Ancheta a pornit în ianuarie

IPJ Prahova a fost sesizat pe 15 ianuarie cu privire la faptul că mai multe documente fuseseră încărcate într-o autoutilitară de persoane neautorizate, în vederea distrugerii. Verificările au stabilit că aceștia acționaseră la solicitarea a doi angajați ai Poliției Municipiului Ploiești. A fost deschis un dosar penal și a fost declanșată o anchetă internă la nivelul inspectoratului.

- Publicitate -

Șeful IPJ Prahova, comisar-șef Ginel Preda, a declarat ulterior, într-o conferință de presă, că la cercetarea la fața locului nu au mai fost găsite decât fragmente mici din câteva documente, care au fost puse la dispoziția parchetului. Documentele care nu au apucat să fie transportate au fost indisponibilizate și sigilate, urmând a fi deschise în prezența unui procuror delegat.

Ca urmare a punerii sale sub acuzare, Laurențiu Drăghici a fost suspendat din funcția de șef al Biroului Rutier al Poliției Municipiului Ploiești. Ambii inculpați sunt cercetați în continuare sub control judiciar.