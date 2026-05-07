Ce poți face în weekend la Ploiești și în județ

Weekendul 8-10 mai 2026 aduce la Ploiești și în Prahova zeci de evenimente pentru toate gusturile. De la motoare turate și competiții de drift, până la concerte, spectacole de teatru, evenimente pentru copii și târguri de carieră, județul va fi plin de viață și energie.

RoDrift transformă Ploieștiul în capitala driftului

Municipiul Ploiești găzduiește, în perioada 8-10 mai, prima etapă a Campionatului Național RoDrift. Potrivit organizatorilor, peste 50 de piloți din România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și Ungaria vor participa la competiția care va aduce pe traseu mașini ce însumează peste 30.000 de cai putere.

Este al doilea an consecutiv în care RoDrift ajunge la Ploiești, iar organizatorii estimează că peste 10.000 de spectatori vor urmări cursele și demonstrațiile spectaculoase.

Târgul de Cariere ajunge la Palatul Culturii

Vineri și sâmbătă, 8-9 mai, Palatul Culturii găzduiește Târgul de Cariere @ Ploiești, eveniment dedicat celor care își caută un loc de muncă sau vor să facă un nou pas profesional.

Evenimentul aduce împreună angajatori și candidați din mai multe domenii și oferă oportunități pentru tineri, profesioniști și companii aflate în căutare de noi angajați.

„Sorry, Charlie!” la Teatrul „Toma Caragiu”

Vineri, 8 mai, de la ora 18:30, publicul este invitat la comedia „Sorry, Charlie!”, un spectacol cu numeroase răsturnări de situație și schimburi rapide de identitate care generează momente neașteptate și amuzante.

Trupa Fără Zahăr sărbătorește 25 de ani de activitate

Tot vineri seară, de la ora 19:30, la Teatrul Nației, trupa Fără Zahăr celebrează 25 de ani de folk alternativ și umor muzical.

Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraș pregătesc un concert plin de ironie, povești cântate și momente comice, într-un spectacol descris ca „o nuntă muzicală de argint”.

„O Livrare”, spectacol despre vină și responsabilitate

Sâmbătă, 9 mai, de la ora 18:30, Teatrul „Toma Caragiu” prezintă „O Livrare”, un spectacol care explorează teme precum responsabilitatea morală, adevărul și consecințele alegerilor făcute din frică și oportunism.

Gașca Zurli și Antonia vin la Ploiești

Casa de Cultură a Sindicatelor găzduiește sâmbătă, 9 mai, de la ora 11:00, spectacolul „Șeful Casei”, susținut de Gașca Zurli și Antonia.

Evenimentul este construit ca o experiență interactivă pentru copii și părinți și vorbește despre responsabilitate, curaj și relațiile din familie.

„Animusic”, spectacol pentru copii și părinți

Sâmbătă dimineață, de la ora 10:00, Filarmonica „Paul Constantinescu” găzduiește „Animusic”, un concert dedicat întregii familii.

Cvartetul Descopera va interpreta muzică din animații celebre precum Frozen, Coco, Ratatouille, Tangled sau Frumoasa și Bestia.

„Classic Rock Legends” la Filarmonica Ploiești

Vineri, 8 mai, de la ora 20:00, publicul este invitat la un show multimedia dedicat legendelor rockului.

Cvartetul Descopera va reinterpreta piese celebre ale trupelor Queen, Metallica, Pink Floyd, AC/DC, Led Zeppelin, Scorpions și multe altele.

Șezătoare tradițională pentru copii la Băicoi

La Băicoi are loc vineri, de la ora 17:30, șezătoarea „Fire Fermecate”, un atelier pentru copii coordonat de artistul plastic Lavinia Anton.

Participanții vor învăța tehnici tradiționale de lucru manual și vor realiza broderii, păpuși din fire și decorațiuni handmade.

Comedia „6 Inimi 3 Greșeli” ajunge la Câmpina

Casa de Cultură „Geo Bogza” din Câmpina găzduiește vineri, 8 mai, de la ora 19:00, spectacolul „6 Inimi 3 Greșeli”, o comedie modernă despre relații, alegeri și tentații.

„Aladin și lampa jucăușă” pentru cei mici

Duminică, 10 mai, de la ora 11:00, copiii sunt invitați la Casa de Cultură a Sindicatelor pentru spectacolul „Aladin și lampa jucăușă”, inspirat din celebra poveste orientală.

„Cei trei purceluși”, pe scena Teatrului „Toma Caragiu”

Tot duminică, de la ora 11:00, Teatrul „Toma Caragiu” pune în scenă spectacolul pentru copii „Cei trei purceluși”, una dintre cele mai cunoscute povești pentru cei mici.

„O idee genială”, spectacol de comedie la Teatrul „Toma Caragiu”

Duminică seară, de la ora 18:30, la Teatrul „Toma Caragiu” este programată comedia „O idee genială”, bazată pe o serie de situații neprevăzute, sosii și confuzii amuzante.

Concert Iarmarock DP la Teatrul Nației

Duminică, de la ora 19:30, trupa Iarmarock DP urcă pe scena Teatrului Nației cu un concert de alternative blues-funk rock și piese de pe albumul „Organic”, lansat în decembrie 2025.

Adventure Riders Challenge 2026 la Gorgota

Pasionații de motociclism adventure sunt așteptați sâmbătă, 9 mai, de la ora 10:00, la cea de-a treia ediție a Adventure Riders Challenge 2026, organizat la Gorgota, pe DN1 București-Ploiești.

Traseul este realizat de Adrian Răduță, multiplu campion balcanic la motocross și fondator RAMS MX School, și va include zone variate și elemente specifice segmentului adventure. Nivelul de dificultate este mediu, iar competiția se va desfășura în format contracronometru.