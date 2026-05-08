- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Restricții de trafic, pe o bandă, pe strada Ștrandului

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
restricții trafic

Traficul rutier va fi restricționat pe prima bandă, pe strada Ștradului, la km 0+930, în intervalul sâmbătă, 9 mai, ora 07.00 – vineri, 15 mai, ora 17.00. Măsura a fost dispusă pentru execuția unor lucrări care să permită accesul autospecialelor la noul Centrul de Zi pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități.

- Publicitate -

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat restricționarea traficului rutier, prin închiderea temporară a benzii ce asigură accesul în interiorul incintei din str. Ștrandului, la km 0+930, pe prima bandă, venind dinspre localitatea Bucov spre Ploiești, începând cu ziua de sâmbătă – 09 mai 2026, ora 07.00 și până vineri – 15 mai 2026, ora 17.00.

Măsura dispusă, potrivit Primăriei Ploiești, este necesară pentru execuția lucrărilor de realizare a unui racord la km 0+930, în vederea asigurării accesului autospecialelor de pompieri la Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, nou înființat”, a anunțat Primăria Ploiești

- Publicitate -

„Pentru a evita blocajele, întârzierile sau neplăcerile din trafic, vă recomandăm să folosiți aplicația WAZE, disponibilă gratuit pe telefonul mobil”, recomandă Primăria Ploiești.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Zeci de mii de euro pierduți anual pentru că Bazinul Vega stă închis de cinci ani

Oana Stoica Oana Stoica -
Ploieștiul, orașul care a dat României campioni mondiali și...

DoelPan, una dintre cele mai vechi cofetării din Ploiești, își spune povestea. ”Nu am renunțat la unt sau frișca naturală”

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahovean continuă campania „Poveștile dulci ale Prahovei” cu...

THE PELICANS, formația care rescrie cerul în trei, vine pe 30 mai la „Avioane și Motoare” de la Strejnicu

Corina Matei Corina Matei -
Pe 30 mai 2026, pe Aerodromul de la Strejnicu,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -