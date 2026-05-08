Arahide retrase de la vânzare de Carrefour din cauza unei toxine. Care sunt magazinele din Prahova vizate de rechemare

Mai multe loturi de arahide crude și prăjite comercializate în magazinele Carrefour din județul Prahova au fost retrase urgent de la vânzare, după ce s-a constatat o posibilă depășire a limitelor admise pentru aflatoxina B1 și aflatoxine totale, substanțe toxice periculoase pentru sănătate. Autoritățile recomandă clienților să nu consume produsele și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat vineri că retailerul Carrefour România a inițiat procedura de retragere și rechemare a mai multor sortimente de arahide decojite crude și arahide decojite prăjite, la diferite gramaje.

Potrivit informării transmise de ANSVSA, măsura a fost luată în urma unei notificări primite din partea furnizorului DEPAL SRL.

„Motivul rechemării: Posibilă depăşire a contaminanţilor aflatoxina B1 şi aflatoxine totale. Se recomandă persoanelor care deţin produsele menţionate mai sus să nu le consume, ci să le distrugă sau să le aducă înapoi în magazinele Carrefour de unde au fost achiziţionate”, se arată în comunicatul ANSVSA.

Consumatorii care au achiziționat produsele vizate sunt sfătuiți să nu le consume. Produsele pot fi distruse sau returnate în magazinele Carrefour, unde contravaloarea va fi restituită.

Magazine Carrefour din Prahova vizate de rechemare: