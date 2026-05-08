Un nou drum în Prahova prinde contur. Va lega Gura Vitioarei de Valea Doftanei

Un nou proiect de infrastructură rutieră începe să prindă contur în Prahova. Este vorba despre drumul județean care va lega Gura Vitioarei de Valea Doftanei.
Pentru acest proiect au fost obținute toate avizele necesare, de la mediu și arii protejate Natura 2000, până la utilități, energie, gaze, CFR și infrastructură tehnică. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu.
Proiectul drumului Gura Vitioarei – Valea Doftanei are două faze principale. Prima etapă vizează modernizarea tronsonului existent dintre Gura Vitioarei și Bertea. A doua etapă presupune construirea unui drum nou între Bertea și Valea Doftanei.
”După obținerea avizelor, urmează parcurgerea etapelor necesare pentru depunerea cererii de finanțare. Dacă lucrurile vor merge conform calendarului stabilit, următorul pas va fi lansarea licitației pentru execuția lucrărilor” a transmis Nanu.