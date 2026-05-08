În ce condiții va vota PSD bugetul local la Ploiești

Președintele PSD Ploiești, deputatul Bogdan Toader, a prezentat, vineri, 8 mai, condițiile în care consilierii social-democrați vor vota bugetul municipiului din 2026. Votul este condiționat de o serie de proiecte propuse de aleșii locali PSD.

Liderul PSD Ploiești, Bogdan Toader, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că bugetul municipiului pentru 2026 „nu este prost gândit”, însă a atras atenția că „70% din bani sunt alocați pentru funcționare, iar doar 30% pentru investiții”.

Toader a precizat că PSD a propus pentru acest an mai multe proiecte și a condiționat votul asupra bugetului de includerea acestora.

„Ceea ce noi ne-am propus și am spus-o de mai multe ori este să avem camere video cu radar pe Bulevard pentru că am avut foarte multe sesizări. Să avem mai multe asfaltări. Noi ne dorim acest lucru pentru că, din păcate, anul trecut, a fost o sumă foarte mică alocată și au existat multe sesizări legate de starea drumurilor. Ne dorim o pistă de atletism la Parcul Municipal care să fie prinsă în buget”, a declarat Bogdan Toader.

Acesta a menționat că un alt proiect propus de social-democrați este cel legat de reabilitarea pasajelor din Bariera București.

„Dacă nu vom regăsi aceste proiecte și vom regăsi proiecte precum 4 milioane de lei la activitatea de recreere și divertisment, dacă vom vedea foarte multe SF-uri, pe care le-am văzut pe proiectul de buget (…) vă spunem foarte clar și anunț pe această cale, noi nu vom vota un astfel de buget”, a mai afirmat deputatul Bogdan Toader, liderul PSD Ploiești.