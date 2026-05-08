Europol: Noua grilă de salarizare a polițiștilor

Sindicatul Polițiștilor Europol a publicat o analiză privind salariile polițiștilor conform noii legi de salarizare, susținând că viitorul sistem ar crea diferențe importante între funcțiile de conducere și polițiștii aflați în funcții operative sau de execuție.

- Publicitate -

Potrivit Europol, în timp ce funcțiile de conducere ar putea porni de la salarii brute de peste 20.000 de lei, peste 80% dintre polițiști ar rămâne la niveluri salariale considerate de sindicat insuficiente în raport cu responsabilitățile și riscurile profesiei.

Cum ar urma să fie calculate salariile

Conform informațiilor prezentate de sindicaliști, noua formulă de calcul are la bază înmulțirea coeficientului funcției cu valoarea de referință sectorială, stabilită la 4.325 de lei. Această valoare nu ar urma să fie actualizată automat în funcție de salariul minim brut, ci ar depinde de deciziile bugetare anuale.

- Publicitate -

Astfel, pentru un agent de poliție debutant, coeficientul menționat este de 1,400826, ceea ce ar conduce la un salariu brut de aproximativ 6.058 de lei, fără vechime sau alte drepturi suplimentare.

În cazul în care sunt acordate toate sporurile, venitul brut al unui agent debutant ar putea ajunge la aproximativ 7.300 de lei, însă Europol atrage atenția că acordarea sporurilor depinde de buget și de modul în care va fi aplicată legea.

Sporurile, plafonate în noul sistem

O altă problemă semnalată de sindicat vizează plafonarea sporurilor. Potrivit analizei Europol, sporurile ar urma să fie limitate la un plafon maxim de 20% la nivelul ordonatorului principal de credite, ceea ce ar putea afecta veniturile polițiștilor care lucrează în condiții operative sau în structuri cu risc ridicat.

- Publicitate -

Sursa citată arată că un agent cu spor de suprasolicitare, de exemplu în zona judiciară, ar putea ajunge la un salariu brut total de aproximativ 8.556 de lei, în timp ce un ofițer cu grad de subinspector ar putea avea un venit brut de aproximativ 10.562 de lei, valori care includ sporul judiciar de 10%.

În concluzie, Sindicatul Europol susține că noua lege ar avantaja funcțiile de conducere, în timp ce polițiștii aflați în teren ar avea creșteri limitate.