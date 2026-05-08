Taxa de pod Giurgiu-Ruse va putea fi plătită online. Fără cozi spre Bulgaria și Grecia

Șoferii care tranzitează Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse vor putea achita online taxa de trecere, începând din 15 iunie. Măsura ar urma să reducă timpul de așteptare la unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei, folosit intens de românii care merg în vacanță spre Bulgaria sau Grecia.

Ministerul Transporturilor a publicat proiectul de ordin prin care este introdus sistemul electronic de plată eTarifGiurgiuPod. Platforma va permite plata online înainte de sosirea la frontieră, iar șoferii care achită taxa în avans vor putea folosi benzi dedicate, notează digi24.ro.

Cum se va plăti taxa de pod

Sistemul eTarifGiurgiuPod va fi disponibil online și prin aplicații mobile pentru Android și iOS. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare și categoria vehiculului, iar sistemul va verifica automat existența unei taxe valabile la momentul trecerii podului.

Potrivit proiectului, plata trebuie făcută cu cel puțin trei minute înainte de traversare. În momentul în care vehiculul ajunge pe banda dedicată, sistemul identifică automat plata și deschide bariera.

Sistemul ar urma să devină operațional începând cu 15 iunie 2026, după finalizarea testelor tehnice și publicarea ordinului în Monitorul Oficial.

Cât costă taxa de pod Giurgiu-Ruse

Pentru autoturisme, taxa de trecere a Podului Prieteniei este de 15 lei. Tarifele sunt diferențiate în funcție de categoria vehiculului și numărul de axe.

autoturisme: 15 lei

autoutilitare de până la 3,5 tone: 29 lei

vehicule pentru transport persoane între 9 și 23 de locuri: 58 lei

vehicule între 3,5 și 7,5 tone: 58 lei

vehicule între 7,5 și 12 tone: 88 lei

autocare cu peste 23 de locuri: 122 lei

camioane de peste 12 tone cu maximum 3 axe: 122 lei

camioane de peste 12 tone cu minimum 4 axe: 180 lei

În prezent, taxa este încasată prin opt benzi de tranzit, cu plată cash sau card bancar. Noul sistem ar trebui să reducă interacțiunea directă la ghișee și să fluidizeze traficul la ieșirea din România spre Bulgaria și Grecia.