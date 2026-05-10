Camere audio-video obligatorii la probele de aptitudini pentru admiterea la liceu

Ministerul Educației a anunțat că probele de aptitudini pentru admiterea la liceu vor fi monitorizate audio-video în toate spațiile în care se va desfășura examenul național. Măsura se aplică elevilor care susțin probe pentru admiterea la liceele cu profil vocațional: artistic, sportiv, pedagogic, teologic și militar.

Potrivit prevederilor din Ordinul nr. 6060/2025, liceele organizatoare trebuie să asigure camere funcționale în sălile de clasă, sălile utilizate pentru instruirea membrilor comisiilor, sălile de sport, dar și pe terenurile de sport în care se desfășoară probele de aptitudini.

Probele de aptitudini pentru admiterea la liceu după următorul calendar:

11-12 mai 2026 – Eliberarea și transmiterea anexelor fișelor de înscriere;-

13-15 mai 2026 – Înscrierea candidaților la probele de aptitudini;

18-22 mai 2026 – Desfășurarea probelor;-

25 mai 2026 – Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor;-

29 mai 2026 – Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor.

Ulterior, elevii vor susține probele scrise ale Evaluării Naționale, programate între 22 și 26 iunie.