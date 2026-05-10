Se schimbă regulile la ITP. Parlamentul European cere modificări de urgență

Parlamentul European a aprobat o serie de modificări cu privire la inspecția tehnică periodică a vehiculelor din Uniunea Europeană.

Aceste măsuri aduc mai multă flexibilitate pentru șoferi. Dar impun totodată și controale suplimentare pentru siguranță și poluare.

ITP-ul va putea fi făcut și în altă țară

Inspecția tehnică va putea fi realizată și într-un alt stat membru UE, decât cel în care este înmatriculată mașina. În acest caz, șoferul va primi un certificat temporar de conformitate, valabil șase luni. Totuși, verificarea periodică obișnuită va trebui făcută în continuare în țara de înmatriculare.

Comisia Europeană a mai cerut și ITP anual pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani. Eurodeputații au respins însă această propunere. Se menține astfel regula actuală, care prevede verificări la doi ani. Argumentul adus a fost că nu există suficiente dovezi că înăsprirea frecvenței inspecției periodice ar reduce semnificativ numărul accidentelor.

Se introduc noi testări la ITP

Vor fi incluse verificări suplimentare. Sistemele de siguranță, precum airbagurile sau frânarea automată de urgență, vor fi verificate automat la fiecare inspecție periodică. Iar pentru vehiculele electrice și hibride vor fi introduse controale specifice.

Kilometrajul nu va mai putea fi modificat

O practică des întâlnită în rândul mașinilor second-hand era fraudarea kilometrajului. Odată cu aceste modificări, service-urile vor fi obligate să înregistreze într-o bază de date națională citirile odometrului, de câte ori intervin asupra unui vehicul.

Alte schimbări importante

Totodată, se introduc modificări stricte în cazul rechemărilor obligatorii în service. Dacă mașina nu a fost dusă pentru rezolvarea problemelor, aceasta nu va trece inspecția tehnică.

În plus, verificările tehnice devin obligatorii și pentru motocicletele mai puternice de 125 cmc, inclusiv pentru cele electrice.

Textul adoptat de comisie va intra acum în negocieri cu statele membre. Forma finală a legislației va fi stabilită după negocierilor dintre Parlamentul European și Consiliul UE.