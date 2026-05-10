Accident la Brebu. O femeie de 74 de ani, aflată pe bicicletă, a fost lovită de o mașină

Autor: Marius Nica
foto cu caracter ilustrativ

Un accident rutier s-a produs, pe 10 mai, pe raza localității Brebu, județul Prahova. O femeie de 74 de ani, aflată pe bicicletă, a fost transportată la spital.

Potrivit polițiștilor, o femeie de 74 de ani ar fi circulat cu bicicleta în localitatea Brebu, iar la intersecția cu strada Vasile Nicolau ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 18 ani.

În urma impactului, femeia a fost rănită și transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

