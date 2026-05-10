Elevii cu cerințe speciale din Plopeni au învățat cu toate simțurile în serele Ploieștiului de la SGU

Elevii Școlii Profesionale Speciale din Plopeni au trăit săptămâna aceasta o experiență cu totul aparte, în cadrul programului educațional „Sere și pepiniere, laboratoarele verzi ale orașului 2026″, organizat de SGU Ploiești.

Însoțiți de cadrele didactice, elevii au pășit într-o lume în care mii de plante cresc, înfloresc și prind formă cu răbdare. Au văzut cu ochii lor cum sunt îngrijite plantele, au aflat ce rol joacă serele și pepinierele într-un oraș curat și au pus întrebări, au mirosit, au atins — au învățat, cu alte cuvinte, cu toate simțurile.

Dincolo de botanică, vizita a ascuns trei lecții despre viață: că o sămânță poate deveni, cu grijă, un arbore falnic — o lecție despre răbdare; că fiecare fir de iarbă și fiecare floare din oraș merită ocrotite — o lecție despre responsabilitate; și că există un moment în care natura prinde formă sub ochii tăi și nu îl poți numi altfel decât magie.

Ce a însemnat pentru elevi vizita la serele SGU Ploiești

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, activitățile din seră au reprezentat mai mult decât ore practice. Organizatorii programului au descris momentele petrecute alături de ei drept „experiențe de descoperire, încredere și bucurie”, remarcând răbdarea și dedicația cu care acești copii s-au implicat în fiecare activitate.

„Serele noastre au devenit spațiul unde barierele dispar și unde fiecare gest contează pentru un viitor mai verde”, au transmis cei de la SGU Ploiești, subliniind că educația pentru mediu trebuie să fie accesibilă tuturor, iar incluziunea înseamnă șanse reale pentru fiecare copil.

Ziua s-a încheiat cu o vizită la Mănăstirea Ghighiu, un loc de liniște și reculegere, cu o curte interioară plină de flori, verdeață și tăcere binefăcătoare. Un final potrivit pentru o zi în care natura, în toate formele ei, a fost personajul principal.

Cadrele didactice și conducerea Școlii Profesionale Speciale din Plopeni au fost apreciate de organizatori drept „un model de inspirație” pentru deschiderea și efortul depus în integrarea elevilor în proiecte comunitare.

Sursa foto: Facebook Școala Profesională Specială Plopeni