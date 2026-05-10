De ce nu se spală rufele duminica. Ce spune un preot prahovean

De ce nu se spală rufe duminica și de ce nu se îndeplinesc alte munci casnice. „E păcat!”, spun bunicile. Dar ce spun preoții despre această restricție? Conduita creștinului ortodox în zilele de sărbătoare, fie că e vorba de duminici sau sărbători religioase, este ghidată de principiul sfințirii timpului, dedicând aceste zile lui Dumnezeu, odihnei duhovnicești și faptelor bune, nu muncilor, activităților cotidiene sau petrecerilor lumești, explică un preot prahovean despre motivul pentru care de sărbători nu se fac treburi casnice.

Iată principalele aspecte ale conduitei ortodoxe în zilele de sărbătoare, în care se încadrează și ziua de duminică, explicate de un preot în cadrul unei parhohii dintr-o comună limitrofă Ploieștiului:

Participarea la Sfânta Liturghie și odihna de la munca fizică

„Datoria principală a unui creștin-ortodox este prezența la biserică pentru a asculta Sfânta Liturghie, rugăciunea în comun fiind considerată superioară celei individuale”, spune preotul. Acest lucru este valabil și în zilele de duminică.

Biserica îndeamnă la încetarea muncilor fizice obișnuite (spălat, călcat, curățenie, munci agricole) pentru a dedica timpul sufletului. „Excepții se fac pentru muncile necesare, cum ar fi hrănirea animalelor sau îngrijirea bolnavilor. De la acestea nu ai cum să te oprești”, explică duhovnicul.

De asemenea, el mai spune că, în aceste zile, creștinii sunt încurajați să citească din Sfânta Scriptură, să spună rugăciuni, să citească viețile sfinților și să aprindă candela.

„Spălatul rufelor este o îndeletnicire casnică, nu trebuie făcută în zi de sărbătoare. Este, dacă putem spune așa, o lipsă de respect față de cuvântul Domnului”, concluzionează preotul prahovean.

N.R. Pentru a putea fi citați de presă cu nume și prenume, reprezentanții Bisericii trebuie să solicite aprobare specială. Acest procedeu este de durată și trebuie solicitat de fiecare dată când un preot ajută la realizarea unui material. Din această cauză, preoții citați de publicația noastră nu pot fi numiți.