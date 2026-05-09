Accident grav pe DN7, pe Valea Oltului

Accidentul rutier s-a produs, sâmbătă, 9 mai, pe DN7, Râmnicu Vâlcea – Sibiu, la kilometrul 223+500 de metri, în apropierea localității Racovița, județul Vâlcea. Două autoturisme au intrat în coliziune.

Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul s-a produs după ce două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, două persoane au fost rănite grav, iar o femeie, în vârstă de 33 de ani a intrat în stop cardio-respirator.

Conform primelor date, conducătorul auto al unuia dintre autoturisme nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, moment în care ar fi acroșat remorca unui alt autovehicul, după care a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune frontală cu o altă mașină.

Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de mers, ulterior circulația fiind dirijată de polițiștii rutieri.