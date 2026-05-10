Ploaia a scos din pădure căprioarele la câțiva km de Ploiești [VIDEO]

Autor: Mihai Popescu
Ploaia de ieri a scos căprioarele din pădurile aflate la câțiva kilometri de marginea de nord est a Ploieștiului. Animalele au ieșit în căutare de hrană, alergând prin câmpurile verzi cu cereale sădite anul acesta. VIDEO  la finalul articolului.

Specialiștii silvici spun că acest obicei de alimentație al căprioarelor nu dăunează culturilor de grâu, aflate în zona Pleașa – Boldești Scăieni, acolo unde rumegătoarele au fost văzute lângă grădinile oamenilor.

Căprioarele, animale exclusiv ierbivore, sunt printre cele mai îndrăgite animale sălbatice de pe teritoriul Românie. Ele mănâncă aproape orice vegetație aflată la îndemână, inclusiv ace de conifere, dacă resursele de hrană sunt sărace, dar preferă alimente moi, bogate în surse energetice şi care conţin multă apă. Din cauza capacităţii stomacale mici şi a digestiei rapide, căprioarele trebuie să mănânce des, între cinci şi unsprezece hrăniri pe zi și de aceea sunt într-o continuă căutare de mâncare.

Se estimează că aproximativ 170.000 de exemplare populează acum zonele de câmpie și deal din România, preferând pădurile de foioase sau amestec.

 

