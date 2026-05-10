Bălbărău își ține echipa în viață! Trei scenarii pentru Petrolul înaintea ultimei etape

Petrolul a fost aproape de o victorie la Botoșani, a obținut un punct, dar a tremurat serios și pentru acesta. Echipa rămâne în viață, în lupta pentru salvarea directă, și are avantajul că o va tranșa în fața propriilor fani.

La Botoșani, în absența lui Papp, suspendat, Mehmet Topal l-a titularizat pe Cristi Ignat, care nu mai jucase de șase săptămâni. Fundașul împrumutat de la Rapid, șovăielnic în apărare, s-a remarcat doar printr-o lovitură liberă executată ca la rugby, în minutul 44, care l-a făcut pe Topal să se ia cu mâinile de cap.

Raul Bălbărău a fost omul meciului

În prima repriză, Petrolul a încercat să se apropie de buturile adverse, dar în afara lui Gicu Grozav și a lui Marco Dulca, fiecare cu două șuturi spre poartă, tentativele au fost firave. Nici moldovenii n-au excelat, iar când au ajuns în careu, Bălbărău s-a opus inspirat.

Repriza secundă a început cu aceeași actori. Bălbărău a intervenit salvator în fața lui Ongenda, iar Grozav a avut un șut deviat spre poarta moldovenilor. Echilibrul s-a rupt în minutul 60, când Gicu a deviat cu capul pentru Chică Roșă, care a scăpat singur, de la limita ofsaidului, și a marcat.

Chică Roșă s-a răzbunat pentru toate ratările

Atacantul născut și crescut la Botoșani, s-a răzbunat pentru tot sezonul acesta în care a ratat pe bandă rulantă, tocmai fostei echipe și în semn de respect față de aceasta s-a bucurat decent. El nu mai marcase în SuperLiga României de pe 24 octombrie 2025, de la meciul cu Csikszereda.

Cu Roche accidentat și Dulca, scos de pe teren deoarece avea un cartonaș galben și risca eliminarea, Petrolul a făcut pasul înapoi și a cedat după un fault stupid făcut de Dongmo în careu. Penalty și gol marcat de Mailat, în minutul 81.

Se putea termina nefast pentru băieții lui Topal, dar Bălbărău a fost Bălbăbun, scoțând un gol ca și făcut în minutele de prelungire, după ce Boțogan a fost eliminat de pe teren, în minutul 83.

Victoria cu Oțelul asigură salvarea directă

Lupta pentru retrogradare se va finaliza în ultima etapă, dar Petrolul este tot la mâna ei. Are nevoie de victorie contra Oțelului, echipă scăpată de emoții, pentru a contracara eventualul succes la Farului contra celor de la Metaloglobus. La egalitate de puncte, Petrolul are avantajul că nu a beneficiat de rotunjire la finalul sezonului regulat, acesta fiind primul criteriu de departajare, la sfârșit de play-out.

Există însă și varianta tristă, ca Hermannstadt să învingă în ultimele două etape, pe Metaloglobus și FCSB, și să trimită Petrolul, în eventualitatea că nu bate Oțelul, chiar pe locul 14, unde ar avea un meci de baraj mai greu, cu FC Voluntari (probabil) sau Sepsi (posibil), în locul unuia accesibil, contra Chindiei.

Iar varianta horror ar fi ca Petrolul să nu învingă Oțelul, iar Slobozia să ia și ea șase puncte, la fel ca Hermannstadt, și să trimită echipa lui Topal direct în liga secundă. E o variantă cu șanse minime de a se concretiza, deoarece așa cum se preconiza, Unirea Slobozia nu a obținut licența nici la Comisia de Apel și în acest nu are drept de a se înscrie în competiție sezonul viitor. Ialomițenii au anunțat că vor merge la TAS, dar șansele ca Tribunalul de Arbitraj Sportiv să întoarcă decizia sunt infime.

Echipa Petrolului

Bălbărău – Ricardinho, Ignat, Roche (66 Prce), A. Dumitrescu – Jyry, Dongmo, Dulca (64 Hanca) – R. Pop (82 Boțogan), Chică Roșă (82 Rafinha), Grozav (88 Aymbetov)

Meciurile din play-out, etapa a 8-a

UTA – Csikszereda 1-0

Oțelul – Farul 3-2

FC Botoșani – Petrolul 1-1

Metaloglobus – Hermannstadt (luni, 11 mai – ora 18.00)

FCSB – Unirea Slobozia (luni, 11 mai – ora 21.00)

Clasament

7. UTA 36 puncte (8 meciuri)

8. FCSB 36 puncte (7 meciuri)

9. FC Botoșani 33 puncte (8 meciuri)

10.Csikszereda 30 puncte (8 meciuri)

11. Oțelul 32 puncte (8 meciuri)

12. Farul 25 puncte (8 meciuri)

13. Petrolul 25 puncte (8 meciuri)

14. Hermannstadt 21 puncte (7 meciuri)

15. Slobozia 21 puncte (7 meciuri)

16. Metaloglobus 12 puncte (7 meciuri)

Ultima etapă din play-out

Petrolul- Oțelul

Hermannstadt – FCSB

Farul – Metaloglobus

Csikszereda – Botoșani

Slobozia – UTA