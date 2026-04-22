Proiect pentru „Republica de sub Castani” la Ploiești. Unde ar putea avea loc concertele

Consilierul local Mihai Apostolache (România în Acțiune) a inițiat un proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor sub egida „Republica de sub Castani”. Alesul local propune o nouă structură de desfășurare a activităților în trei zone principale din municipiul Ploiești.

Documentul stabilește reguli pentru fiecare spațiu, tipurile de activități permise și instituțiile implicate.

Prima zonă vizată de proiect este Bulevardul Independenței, care ar urma să fie dedicat exclusiv activităților sportive și recreative.

Potrivit inițiatorului, aici ar urma să se aplice principiul fără alimentație publică, fără food-truck-uri, fără camioane grele și fără scenă mare, pentru a menține spațiul liber pentru mișcare și activități sportive.

Printre activitățile propuse se numără: concursuri de dans, demonstrații și competiții sportive, fitness în aer liber, yoga și pilates, baschet 3×3 și mini-terenuri sportive pentru copii, șah și tenis de masă, expoziții de mașini.

În organizare ar urma să fie implicate instituții publice și cluburi sportive, inclusiv Clubul Sportiv Municipal Ploiești și Colegiul de Artă Carmen Sylva, alături de federații și cluburi locale.

A doua zonă propusă este cea din jurul Sala Sporturilor Olimpia, situată în Parcul Regele Mihai I. Aici ar urma să fie organizate concerte live și spectacole de mari dimensiuni, festivaluri și evenimente muzicale.

Proiectul prevede și amplasarea unei scene în fața Sălii Sporturilor și instalarea căsuțelor comerciale în zona parcărilor.

Cea de-a treia zonă ar urma să fie organizată în jurul Palatul Culturii, unde accentul va fi pus pe activități culturale, comunitare și comerciale.

Printre activitățile propuse se regăsesc: zonă de alimentație publică organizată, food-truck-uri și standuri culinare, târguri de producători locali și produse tradiționale, ateliere creative și expoziții de artă și fotografie, muzică acustică sau jazz și teatru stradal ș.a.

În această zonă ar urma să fie implicate instituții culturale precum Teatrul Toma Caragiu, Filarmonica Paul Constantinescu și Casa de Cultură Ion Luca Caragiale, alături de ONG-uri și parteneri privați.

Documentul poate fi consultat aici PROIECT Republica de sub castani și urmează să fie dezbătut și supus votului în Consiliul Local Ploiești