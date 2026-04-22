Bilete de tratament pentru pensionari în 2026, în Prahova.  Stațiunile disponibile pentru prima serie

Casa Județeană de Pensii Prahova a anunțat, miercuri, că are loc repartizarea biletelor de tratament pentru prima serie din 2026. Biletele de tratament balnear sunt repartizate pentru stațiuni precum Amara, Pucioasa, Sărata Monteoru și Lacul Sărat. Durata sejurului este de 16 zile.

„Repartizarea biletelor de tratament balnear nu se mai face in funcție de ordinea depunerii cererilor (în funcție de primul venit – primul servit) ci în baza unor punctaje pe care fiecare pensionar le obține în baza unor criterii distincte – pentru pensionari, asigurați, persoane cu handicap sau beneficiari de legi speciale”, a precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

93 de bilete de tratament pentru prima serie

Casa Județeană de Pensii Prahova a anunțat că pentru prima serie de plecare sunt disponibile 93 de locuri.

Cererile trebuie depuse cu cel puțin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet de tratament.

„Pentru prima serie de plecare în stațiuni, începând din 27.04.2026, Casei Județene de Pensii Prahova i-au fost repartizate 93 de bilete de tratament, toate în stațiuni – Amara, Puciosa, Sărata Monteoru, Lacul Sărat – ale Societății Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitații de Munca (TBRCM), unitate aflată în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice. Din aceste 93 de bilete, 15 sunt cu regim gratuit”, a precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Aproximativ 1800 de cereri depuse la Prahova

Până la această dată, la nivelul Casei Județene de Pensii Prahova au fost înregistrate aproximativ 1.800 de cereri pentru acordare a biletelor de tratament.

„Cele mai solicitate stațiuni sunt Covasna, Pucioasa, Mangalia, Saturn, Băile Felix, Olănești, Amara, respectiv cele cu profil reumatic si cardiovascular.

Anul trecut, in 2025, s-au înregistrat aproximativ 6.500 de cereri pentru bilete de tratament si au fost valorificate doar 3.945, o parte dintre ele – 776, mai precis – fiind gratuite, si acordate, potrivit legii, anumitor categorii de beneficiari (veterani, persecutați politic, persoane cu handicap etc)”, a precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Depunerea cererilor pentru bilete de tratament poate avea loc fie la sediul instituției, fie prin e-mail la adresa [email protected].

Cum se stabilește punctajul

Fiecare solicitant obține un anumit punctaj în funcție de:

cuantumul pensiei,

categoria de pensie,

frecventa cu care a mers la tratament balnear in ultimii 2 ani,

gradul handicapului (după caz),

Potrivit Casei Județene de Pensii nu se mai ține cont în ponderea punctajului data la care depune, la casa de pensii, cererea de acordare a biletului de tratament.

Actele necesare pentru biletele de tratament

cerere

act de identitate

biletul de trimitere (eliberat de medicul de familie sau medicul specialist

pentru persoanele cu handicap – certificatul de încadrare

Program individual de reabilitare (dacă handicapul nu este permanent)

pentru salariați – adeverință de salariat cu venitul brut realizat (în luna anterioară lunii eliberării biletului)

Reamintim faptul că, începând cu anul 2014, la propunerea Consiliului National al Persoanelor Vârstnice și cu aprobarea Consiliului de Administrație a Casei Naționale de Pensii Publice s-a hotărât ca durata sejurului să scadă de la 18 zile la 16 zile.