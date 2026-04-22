Amendă de 50.000 de lei pentru depozitare ilegală de deșeuri, în Bucov

Ștefan Vlăsceanu
garda de mediu prahova

Un operator economic cu punct de lucru în comuna Bucov a fost sancționat de comisarii Gărzii de Mediu Prahova, după ce a depozitat ilegal deșeuri pe un teren neautorizat.

Potrivit autorităților, firma a depozitat necontrolat deșeuri provenite din construcții și demolări, dar și materiale precum plastic, cabluri și hârtie/carton. Activitatea ilegală a afectat o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, situată pe un teren în pantă.

În urma controlului, comisarii au aplicat o amendă contravențională în valoare de 50.000 de lei. De asemenea, operatorul economic a fost obligat să elimine deșeurile prin intermediul unor firme autorizate, conform legislației în vigoare.

Reprezentanții Gărzii de Mediu atrag atenția că depozitarea deșeurilor în afara amplasamentelor autorizate este strict interzisă și constituie contravenție. Atât persoanele fizice, cât și cele juridice care nu respectă regulile privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări riscă sancțiuni severe.

