Eveniment special pentru fanii Formula 1 la Ploiești: vizionare pe ecran gigant și petrecere

Pasionații de motorsport sunt invitați duminică, 3 mai 2026, la un eveniment dedicat fanilor Formula One, organizat de Descoperă la Audi Autoklass Ploiești.

Evenimentul va începe de la ora 19:00 și promite o experiență completă, care îmbină adrenalina curselor cu atmosfera de petrecere, muzică și activități pentru toate vârstele. Participanții vor putea urmări cursa F 1 de la Miami pe un ecran LED de mari dimensiuni, într-un spațiu special amenajat, cu sunet premium și lumini ambientale.

Atmosferă de petrecere înainte de startul cursei

Organizatorii anunță că seara va începe cu Retro Pit Stop Party by Retrologia, un warm-up dedicat fanilor motorsportului și atmosferei specifice marilor curse. Muzica va fi asigurată de DJ Iulio și DJ Papee, care vor crea atmosfera perfectă înainte de startul competiției.

Evenimentul marchează prima cursă dintr-o serie de întâlniri tematice inspirate din fiecare Grand Prix al sezonului de Formula 1.

Obiecte rare din motorsport, prezentate publicului

Un element special al evenimentului este implicarea SICAR Museum, un proiect cultural dedicat colecțiilor particulare și pieselor rare.

În cadrul evenimentului, participanții vor putea descoperi o selecție de obiecte cu autografe ale unor mari piloți din Formula 1.

Activități pentru întreaga familie

Alături de organizatori se află și Lace Magazine, revistă de lifestyle lansată de Loredana Novac, care promovează povești autentice și personalități din comunitatea locală.

Evenimentul are și o componentă socială, fiind organizată o tombolă caritabilă, iar accesul copiilor sub 14 ani este gratuit.

Participanții vor avea la dispoziție ecran LED de mari dimensiuni pentru vizionarea cursei, sistem audio profesional și lumini ambientale, zone tematice pentru fotografii, food & drinks și un Kids Corner dedicat copiilor.

Organizatorii transmit că evenimentul este gândit ca o experiență de comunitate, în care fanii motorsportului, familiile și grupurile de prieteni pot petrece împreună o seară specială.

